Il Rolex Daytona Datejust non è il preferito da Roger Federer: ecco quali sono i 2 modelli del cuore

È da anni il testimonial principale della casa svizzera che produce orologi da polso pregiati, il campione ex numero 1 della classifica ATP avrebbe dei modelli preferiti e pochi lo sanno. Nelle diverse premiazioni ha spesso cambiato gusti. Scopriamo perché il modello Daytona Datejust non è il preferito da Roger Federer.

Il connubio Federer, Wimbledon, Rolex, ha segnato la storia dello sport e della cultura dei nostri giorni. Il Rolex Datejust 41 prodotto classico del marchio è stato indossato dal campione svizzero in occasione di alcune vittorie sull’erba inglese. Variante con lunetta liscia e bracciale Oyster, il calibro prescelto è stato quello 3225 prodotto anche con bracciale Jubilee. Il costo si aggira sui 14 mila euro.

La partnership tra Federer e Rolex è cominciata nel 2006, anno in cui il tennista raggiungeva la sua nona vittoria nei tornei del Grande Slam. Ne conquisterà altri 11 in un’epoca difficile in cui sono comparsi altri 2 dei giocatori più forti di tutti i tempi come Nadal e Djokovic. Il legame tra Federer e Rolex è uno dei più affascinanti e duraturi che i circuiti tennisti abbiano mai conosciuto.

Un modello poco famoso ma molto apprezzato

Eppure il Rolex Daytona Datejust non è il preferito da Roger Federer. Anche se lo indossava per la quindicesima vittoria in un torneo del Grande Slam nel luglio 2009 a Wimbledon, i preferiti sarebbe altri. Un modello che sicuramente gli è rimasto nel cuore è lo Yacht-Master II indossato durante la premiazione per la vittoria al Roland Garros nel 2009. Il motivo è semplice. Dopo vari tentativi era riuscito a conquistare il titolo sulla terra battuta, l’unico torneo del Grande Slam che gli mancava.

E quella fu anche la sua unica vittoria nella terra battuta parigina. Il prezzo si aggira sui 16 mila euro, materiale in acciaio, lunetta girevole bidirezionale, memoria meccanica e bracciale Oyster in acciaio. Vetro in zaffiro antiscalfittura e impermeabile fino a 100 metri. Non certo uno dei modelli più popolari della Rolex, all’epoca criticata per la scelta, ma tra i preferiti del campione svizzero sia tecnicamente che dal punto vista sentimentale.

Il Rolex Daytona Datejust non è il preferito da Roger Federer

All’All Engrand Lawn Tennis and Croquet Club di Wimbledon, Roger Federer è stato padrone di casa per molti anni. I commentatori parlavano dell’erba del campo centrale come dell’erba di casa sua. E lui ci passeggiava leggiadramente regalando colpi sempre spettacolari. Nel 2012 vince il suo diciassettesimo titolo del Grande Slam e il suo settimo titolo inglese. Ne vincerà ancora uno arrivando a 8. Per la premiazione sfoggerà un Day Date II con cassa in oro Everose e quadrante cioccolato. Un modello che rimarrà nel suo cuore visto il periodo difficile messo alle spalle. In quell’occasione Federer era rimasto a digiuno a Wimbledon per per 3 anni e non vinceva un titolo del Grande Slam da 2 anni. Un vero record negativo per lui.

Fu una liberazione. E infatti scelse un modello indimenticabile per festeggiare. Prezzo 80 mila euro, lunetta scanalata, vetro in zaffiro, cassa da 40 mm, movimento automatico e calibro 3255. Un capolavoro degno del momento che è rimasto nella storia dello sport. Federer e Rolex fanno sognare gli appassionati di tennis e orologeria ogni giorno e così sarà anche per il futuro.