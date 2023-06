Soldi e successo per Bilancia e Capricorno ma nulla confronto alla fortuna sfacciata che travolgerà questo segno in estate

Soldi e successo per Bilancia e Capricorno-proiezionidiborsa.it

L’estate è entrata ufficialmente il 21 giugno. Ecco finalmente la stagione più attesa dell’anno che profuma di mare, di vacanze, di sogni da realizzare. Cosa dicono le stelle? Quali segni saranno i protagonisti della bella stagione? Bilancia e Capricorno sicuramente, ma non solo.

Secondo l’astrologia questo momento dell’anno, quello del solstizio d’estate, ha una carica spirituale fuori dal comune. In questi giorni l’asse terrestre raggiunge la sua massima inclinazione verso il sole e ci sono i giorni più lunghi dell’anno e dell’estate. Tutte le culture, anche le più antiche, ne sono rimaste affascinate e hanno assegnato a questo momento un valore profondo, di forte connessione tra la terra e le forze celesti. Per tutti i segni zodiacali è un momento di opportunità da cogliere al volo, anche se ci sono i super fortunati, come sempre.

Un’estate intrigante

Tra i grandi favoriti dell’estate c’è la Bilancia. Il pianeta Marte, che alberga nel segno del Leone fino al 10 luglio, le regala energia a gogò. I Bilancini saranno frizzanti e intraprendenti sul lavoro con buone possibilità di aumentare i loro guadagni. È il momento di concludere un affare importante o di chiedere una promozione.

Chi pratica sport si sentirà l’argento vivo addosso e potrà affrontare le sfide degli amici con la migliore performance di sempre. Ma l’estate si profila intrigante anche sul piano sentimentale. Venere nel segno del Leone li spinge a mettere da parte ogni incertezza e ogni esitazione. I Bilancini si avventureranno in storie d’amore molto trasgressive sotto il solleone.

Soldi e successo per Bilancia e Capricorno

In vista dell’estate anche il serioso Capricorno si lascerà andare. I pianeti sono dalla sua parte. Saturno e Nettuno nel segno dei Pesci gli spianano la strada e gli rendono possibile ogni cosa. Anche Mercurio nel segno della Vergine lo spinge a osare, a cedere al fascino dei viaggi e alle lusinghe dell’estate.

Ma i veri regali arrivano da Giove che si trova nel segno del Toro. Giove è un pianeta concreto e generoso. Per i Capricorno è il momento di chiedere un aumento di stipendio o di aspirare a un avanzamento di carriera. In amore riusciranno a conquistare la persona amata usando le armi della seduzione. Tutto è possibile in questa estate.

Una fortuna sfacciata

Soldi e successo per Bilancia e Capricorno sicuramente, ma il vero fortunato è lui, il Cancro. È il segno che apre l’estate, romantico e vulnerabile. Il vento della fortuna soffia da Giove e Urano che si trovano nel segno del Toro. Ma anche Mercurio e Marte fanno la loro parte.

I Cancro devono approfittare delle occasioni d’oro che la posizione astrale offre e coglierle al volo. È il momento di chiedere una promozione o di lanciarsi in un progetto ambizioso a cui si è sempre rinunciato per pigrizia. L’estate sarà allietata da nuovi incontri e da viaggi bellissimi verso mete da sogno.