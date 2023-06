7 creme idratanti super leggere, perfette per togliere 10 anni dal viso e ringiovanire dopo i 50

La pelle del tuo viso è sempre stanca e piena di rughe? Prova le creme idratanti consigliate dagli esperti. Sono ideali per togliere le imperfezioni e ridare vigore e tonicità. Qui te ne indichiamo 7, che puoi trovare in commercio sui siti certificati. Ecco quali sono e qualche dritta per prenderti cura della cute.

Il tempo è tiranno, soprattutto verso la nostra bellezza. Col passare degli anni il corpo si indebolisce e inizia a evidenziare i temuti segni dell’età. Anche il viso non fa eccezione e potrebbe mostrare una pelle poco elastica e raggrinzita. In questi casi, potresti intervenire con trattamenti rimodellanti come il lifting. O, più semplicemente, applicando prodotti appositi. Se preferisci la seconda opzione, ti farà comodo utilizzare 7 creme idratanti super leggere, perfette per togliere 10 anni d’età. Le metti in poche mosse e, grazie ai loro ingredienti, si riveleranno le migliori alleate durante l’estate.

Per avere una pelle perfetta a 50 anni segui questi consigli

Vuoi apparire bella e raggiante in ogni foto, proprio come le star del cinema? Allora dovresti innanzitutto rassodare la pelle. Per farlo, puoi affidarti a qualche buona abitudine da mettere in pratica. Una di queste prevede di rimuovere il trucco prima di andare a letto. Usa un detergente antietà anche al mattino, per sfoggiare un colorito naturale. Appena sveglio, poi, dirigiti in bagno e distribuisci sulla pelle un siero concentrato, seguito da una crema con una formula nutriente.

Ricordarti di esfoliare regolarmente la cute, per illuminarla e prepararla al trattamento. Usa un prodotto adatto e rimuovi impurità e cellule morte che rimangono in superficie. Infine, considera l’importanza di un corretto allenamento per mantenerti sana. Qualche esercizio di ginnastica facciale, abbinato a un sonno ristoratore e una dieta equilibrata sono una risposta efficace contro il passare degli anni.

7 creme idratanti super leggere, perfette per togliere 10 anni e sentirsi giovani

Quando fa caldo abbiamo bisogno di rinfrescarci. Per questo, una buona crema per il viso dovrebbe nutrire senza pesare. Tra i prodotti consigliati c’è Dolomia Crema Ossigenante, ricca di minerali e ingredienti naturali, come scutellaria alpina e radice di tarassaco. Interessante è anche Filorga Hydra Hyal Crema Idratante Rimpolpante, con cinque acidi ialuronici diversi e dal rapido assorbimento.

Simile a un sorbetto e piena di principi attivi è poi Dior Hydra Life Sorbet Creme. Segue Uriage Eau Thermale Crema Leggera Acquosa, che con la sua delicatezza non si farà notare. E, ancora, contro la pelle grassa potrai affidarti alla crema leggera Ringana Fresh Cream Light. È un mix di ialuronico e alga bio, invece, Lavera Crema Gel viso Hydro Sensation, che dona equilibrio senza ungere. Infine, trova spazio Skeanbeauty Essential Cream, che con peptidi e vitamina E contrasta rughe e arrossamenti cutanei.