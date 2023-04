Uno dei problemi che affligge le donne in gravidanza è certamente la stitichezza. I cambiamenti che avvengono all’interno del corpo di una donna in questo periodo sono tantissimi. Il corpo di conseguenza ha esigenze diverse. Un’alimentazione adeguata è il valido alleato per vivere al meglio questa condizione. Nel caso della stitichezza esistono alcuni alimenti che aiutano a superare questo problema. In particolare uno, scopriamo insieme di quale si tratta.

Una donna incinta è maggiormente predisposta a soffrire di stitichezza. Naturalmente chi già ne soffre è doppiamente a rischio. Tuttavia esiste un rimedio efficace contro la stitichezza. La soluzione è nell’assunzione di particolari alimenti. Tuttavia cerchiamo di capire perché in gravidanza si tende a soffrire di questo problema.

Ecco perchè aumenta la stitichezza

Gli specialisti ci spiegano che in tutte le donne incinte aumentano i disturbi intestinali per ragioni ormonali. Durante i nove mesi di gravidanza aumenta la produzione di progesterone, ormone femminile che permette l’impianto dell’embrione nell’utero. I medici ci fanno sapere che il progesterone provoca il rilassamento di tutte le fibre muscolari. In questo caso anche di quelle dell’intestino, riducendo così le contrazioni necessarie per l’evacuazione. Inoltre gli specialisti sottolineano come il fabbisogno di liquidi in questo periodo sia maggiore.

La mancata idratazione comporta infatti feci dure e difficili da espellere. A peggiorare questa condizione inoltre c’è un’altra cosa. La dimensione dell’utero infatti grava sulle pelvi “riducendo” lo spazio dell’intestino. Per gestire al meglio la stitichezza in gravidanza è necessario seguire alcuni accorgimenti. Tenersi in movimento, in quanto questo comporta una riduzione della forza di gravità e migliora la stipsi. Inoltre occorre bere molto e assumere alimenti ricchi di acqua.

Esiste un rimedio efficace contro la stitichezza: in gravidanza è utile assumere questo alimento

Come abbiamo detto la stitichezza in gravidanza è un dato di fatto. I medici ci spiegano infatti che durante i nove mesi tutte le donne soffrono di questo problema. Una serie di cambiamenti all’interno del corpo della donna provocano un rallentamento delle normali funzioni intestinali. Ma è possibile combattere questo fenomeno anche tramite un’adeguata alimentazione. Tra gli alimenti suggeriti dagli specialisti ci sono prima di tutto frutta e verdura. Questo perché ricchi di fibre, sono alimenti utili per la peristalsi, in particolare verdura cotta, cereali integrali e legumi.

Particolarmente efficace contro la stitichezza c’è un frutto. Alcuni studi hanno dimostrato che i kiwi aiutano a combattere questa problematica migliorando la motilità intestinale. Grazie all’alto contenuto di fibre naturali, il kiwi si rivela un ottimo regolatore delle funzioni intestinali. Per un’efficace azione antistitica è consigliabile consumare questo frutto al mattino a digiuno. O in ogni caso lontano da altri cibi. E’ ancora consigliabile accompagnare il frutto con un bicchiere di acqua. Dunque includere nella dieta il kiwi durante la gravidanza è senza dubbio un toccasana. Questo frutto può essere consumato quotidianamente e fornire un valido aiuto contro la stitichezza.