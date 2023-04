I 5 look belli e colorati firmati Bershka da avere in armadio per l’estate

L’estate si avvicina sempre di più e bisogna accoglierla con i look giusti. E allora è arrivato il momento di rinfoltire il nostro guardaroba e di fare un po’ di shopping. Cosa indossare la prossima estate? Quali sono i look che faranno furore di Bershka? Vediamo insieme tra le infinite proposte del marchio quelle che possono fare al caso nostro e che possiamo indossare nella prossima stagione calda.

È tempo di rifarsi il guardaroba. I capi invernali li mettiamo via in soffitta e prendiamo quelli primaverile ed estivi. Ma dobbiamo aggiungere qualche look di tendenza, in questo modo potremo essere alla moda e seguire le tendenze del momento.

Seguire i trend del momento

Ci sono moltissimi brand del fast fashion che in questo ci aiutano, ma ovviamente se ne abbiamo le capacità economiche possiamo puntare anche a quelli del lusso, magari usufruendo di qualche sconto di mezza stagione. Ci sono veramente tantissimi prodotti in circolazione e spesso puntiamo, per la stagione calda, a vestiti svolazzanti che non stringono il corpo e non lo fanno sudare. Alcune proposte di vestiti molto interessanti le ha ad esempio Zara. Ha dei vestiti eccezionali per ogni tipo di occasione, dalla mattina fino alla sera.

I 5 look belli e imperdibili di Bershka

Quali sono allora i look che possiamo indossare quest’estate che andranno di gran moda? Vediamo una selezione di capi, tra vestiti, gonne e top, che possono fare al caso nostro. Il primo è un dress super leggero e perfetto per l’estate. Nella colorazione del sole questo è un vestito lungo con volant finali che giocano con il vento e spalle scoperte. Per la sera invece, sia in nero sia in bianco, possiamo optare per un vestito con corsetto mini e orlo incrociato.

Quest’estate di gran moda ci saranno anche le gonne, ovviamente in denim, proprio con il top che ha indossato Chiara Ferragni qualche giorno fa. Bershka propone una gonna in denim lunga con un profondo spacco al lato. Perfette poi per l’estate sono le T-shirt con le stampa, che possono andare dal tie-dye fino a quelle personalizzate con la scritta “my mama don’t like you” di Justin Bieber. Sono veramente tante le proposte di Bershka, ma ecco i 5 look più belli e imperdibili.