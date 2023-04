Vuoi sapere se sei incinta senza comprare il test? Potresti fare come le antiche egiziane che usavano questo metodo per scoprirlo

A volte, si potrebbe avere il dubbio di essere rimasti incinte. Basta un ritardo per mandare in allarme non solo la probabile mamma, ma anche il futuro papà. I test di gravidanza hanno un costo e non tutti hanno voglia di spendere gli euro, preferendo aspettare. Però, esistono dei metodi, tra nonna e Antico Egitto, che potrebbero darvi il responso atteso. Ecco quali.

Per tante donne, il ritardo delle mestruazioni non sempre è accolto in maniera positiva. Ovvero, non sempre la presunta gravidanza porta gioia alla probabile futura mamma. Bastano pochi giorni di ritardo ed ecco che scatta, in alcune, il panico per un evento che potrebbe cambiarti la vita.

Si corre in farmacia ad acquistare un test di gravidanza per scoprire, grazie all’urina, se si è incinte. Solo che, spesso, si tratta di quella del paese e non si vuole farsi vedere, da altri clienti, ad acquistarlo. Insomma, c’è un certo imbarazzo e la voglia di non alimentare pettegolezzi. Però, anche aspettare tanti giorni senza certezze potrebbe essere un bel problema psicologico.

Non solo nell’Antico Egitto, ma anche le nonne usavano dei metodi fai da te per scoprire una gravidanza

Ecco allora dei metodi usati dalle nonne e in antichità per saperlo subito. I test, che dal lontano 1970 sono in vendita, si basano sull’urina. In particolare, il loro scopo è quello di rilevare la presenza di un ormone, l’hCG che la donna produce quando è incinta.

Test che non va fatto immediatamente, ma si dovrebbe aspettare almeno una settimana dal ritardo. Se, però, vuoi sapere se sei incinta senza comprare il test, puoi ricorrere a dei metodi alternativi fai da te. Fermo restando, e lo ribadiamo chiaramente, che la cosa migliore, in caso di dubbio, è rivolgersi al proprio medico di fiducia.

Ecco alcuni dei metodi che si usavano nel passato, prima dell’avvento del test

Per dire. Una volta, la nonna usava il metodo della candeggina. In cosa consisteva? Si mischiava la candeggina con l’urina. Se, dal miscuglio, il liquido diventava frizzante, colorandosi di rosso, allora era un segnale che c’era una gravidanza.

Non solo. Una volta, le nonne usavano mettere l’urina a bollire. Se, durante l’operazione, si formava una sorta di crema, in superficie, era un segnale di positività. C’era anche chi usava l’olio di oliva, purché sia buono. In pratica, si faceva pipì in un contenitore e si versavano 4 gocce di olio di oliva. Che dovevano essere ben distanti tra di loro. Se si fossero unite, allora sarebbe stato un segno di gravidanza.

Vuoi sapere se sei incinta senza comprare il test? Le antiche egiziane facevano così

E non sono gli unici. Quanto all’Antico Egitto, sapete come facevano? In pratica, prendevano due vasi, dove avevano seminato in uno orzo e nell’altro frumento. Insomma, l’orzo non è utile solo per il colesterolo alto. Se, dopo qualche giorno, il frumento avesse iniziato a spuntare e crescere, allora sarebbe stato il segnale dell’arrivo di una bambina.

Se, invece, a crescere era l’orzo, si pensava che fosse la prova dell’arrivo di un bebè maschio. E se non spuntava nulla? Vuol dire che non si era rimaste incinte. Favola? Degli scienziati hanno provato a riprodurre il test e pare che nel 70% dei casi abbia funzionato. Prendetelo come un gioco. Provare uno di questi metodi non vi costa nulla, ma per avere la certezza assoluta, andate in farmacia e comprate il test di gravidanza.