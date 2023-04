Case al mare a meno di 50.000 € lungo il litorale con fondali bassi e acqua cristallina che ha ispirato Mogol

Comprare una casa al mare per molti è il desiderio di una vita. Una casa in cui trascorrere il tempo libero in assoluta libertà, senza orari da rispettare né spazi da condividere. Un luogo per la famiglia e gli amici e nessun altro, lontano dal caos delle città e dallo stress della vita di tutti i giorni. Ma spesso ciò che frena è il prezzo delle case che si mantiene piuttosto alto lungo il litorale, soprattutto nelle principali località turistiche. La costa adriatica, però, ha prezzi mediamente più bassi e in alcune zone è possibile comprare una casa per le vacanze senza spendere un patrimonio.

La costa teramana, in Abruzzo, è il luogo ideale per le vacanze con la famiglia. Il litorale è sabbioso, i fondali bassi e buona la qualità delle acque. Molti tratti di mare di questa zona hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento della FEE di Bandiera Blu che premia le migliori spiagge in Italia per sostenibilità ambientale e valorizzazione delle aree naturalistiche. Silvi, Pineto, Roseto, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Martinsicuro sono piccole località vivibilissime e con un mare invidiabile dove è possibile comprare case al mare a meno di 50.000 €.

Località balneari ideali per bambini

Molte di queste località sono ideali per le famiglie con bambini. Alba Adriatica, Giulianova, Pineto, Silvi, Roseto e Tortoreto hanno infatti ricevuto anche l’ambito riconoscimento di Bandiera Verde, il premio assegnato dai pediatri italiani alle spiagge adatte ai più piccoli, non solo per la qualità delle acque, ma anche perché più sicure e più attrezzate. Luoghi ideali per una vacanza tranquilla tra tuffi in acqua e passeggiate in bicicletta. Ma quanto costa comprare casa in questa zona? Anche meno di 50.000 €.

Case al mare a meno di 50.000 € nei luoghi di Mogol

A Silvi, la località che ha ispirato Mogol, l’offerta immobiliare è alta e i prezzi non troppo alti. La cittadina ha con il cantautore un legame particolare. Pare che sia stato proprio il mare di Silvi ad ispirare a Mogol “La canzone del sole” cantata da Lucio Battisti. Giulio Rapetti, in arte Mogol, trascorreva qui le sue estati da bambino. Di questa spiaggia ricorda i colori, i profumi, i sapori. Silvi marina è per lui un luogo a metà strada tra la terra e il paradiso, come ha più volte dichiarato. Vi torna spesso in estate anche ora e di questo posto è diventato cittadino onorario. Quanto costa un appartamento a Silvi? Tra 50.000 € e 70.000 € ci sono molte possibilità di acquisto. Al di sotto di 50.000 € ci sono alcune proposte interessanti. Qualche esempio. A 250 m dal mare è in vendita una piccola mansarda a 45.000 €. Non dispone di riscaldamento ma è perfetta per l’estate. Si può trovare anche un monolocale di 35 mq a 47.000 €, a 400 m dal mare.

Lungo la Spiaggia d’Argento

Lungo la costa, andando verso nord, ci sono diverse altre proposte al di sotto di 50.000 €. Ad Alba Adriatica a 50 m dal mare è in vendita un monolocale a 39.000 €. Non dispone di riscaldamento ma è vicinissimo alla spiaggia. Oppure, direttamente sul lungomare, un bilocale di 35 mq a 40.000 €, già arredato. Alba Adriatica è una località vivace con locali alla moda e piste da ballo sulla spiaggia. La sabbia ha tonalità argentate e il mare sfumature di blu. Anche a Martinsicuro è possibile trovare offerte analoghe nella stessa fascia di prezzo.