Spiagge d’oro e mare cristallino: le mete per i viaggi di nozze preferiti dai vip

Molti vip hanno scelto il lago di Como per i propri viaggi di nozze mentre alcuni hanno optato per mete esotiche. Vediamo dove sono stati in luna di miele Ben Affleck e Jennifer Lopez.

Quando si tratta di viaggi di nozze, i personaggi noti non scherzano e scelgono luoghi idilliaci. Che siano mete italiane o straniere sono veri paradisi terrestri con spiagge dorate e acque splendide. Scopriamo qualche meta originale a cui ispirarci.

Spiagge d’oro e mare cristallino: Keira Knightley e James Righton

L’attrice e il cantante inglese hanno scelto per il proprio viaggio di nozze nel 2013 il mare della Corsica. Il paesaggio marittimo è quello tipico del Mediterraneo con le pregevoli acque blu ma i borghi e le cittadine hanno un’innegabile profumo di Francia. Bastia è sicuramente una tappa da non mancare. Qui si può raggiungere l’immensa Place Saint Nicola con i suoi tanti pittoreschi caffè e localini e Rue Napoléon con i suoi negozi esclusivi. In Corsica non è solo il paesaggio a conquistare ma anche la cucina con le acciughe alla bastiese o il brocciu, il formaggio tipico della zona.

Il Lago di Como scelto da Ben Affleck e Jennifer Lopez

Il Lago di Como anche grazie a George Clooney ha trovato fama internazionale. La ricerca “Lago di Como” in Google ha più click dell’intera Regione Lombardia. Il Lago, fin dal Manzoni, è un luogo che richiama alla memoria le nozze. Nonostante l’assenza dei turisti russi (fra i più presenti in zona) si assiste ad un vero boom per le prenotazioni per la celebrazione di matrimoni sulle rive del lago. Chissà se i nostri Bennifer avranno avuto il tempo di assaggiare i missoltini essiccati alla comasca o la torta Resegone di Lecco?

Londra: il viaggio di nozze di Belen e Stefano Di Martino

Londra è una meta sempre valida sia per un viaggio mordi e fuggi sia per una luna di miele. La capitale inglese offre talmente tante sfaccettature da condensare tante anime in una sola città. Immancabile la foto o i selfie sul London Eye e soprattutto con il cambio della Guardia a Buckingham Palace.

Ci si può poi spingere fino ai quartieri tipici di Camden Town o di Notting Hill. Infine scoprire i mercatini di Portobello Road e mentre si cammina gustare degli ipercalorici fish and chips. Inoltre si potranno ammirare ancora le cabine telefoniche rosse, icone di Londra, che dovevano esser smantellate nel 2021. In quell’anno però proprio dalle rosse cabine sono state effettuate ben 150.000 chiamate d’emergenza che hanno reso possibile alle forze dell’ordine e al personale sanitario di salvare persino delle vite. Quindi le cabine non si toccano, God save the red telephone box!

Spiagge esotiche

Molti i vip che hanno scelto isole paradisiache lambite dall’oceano come ad esempio George e Amal Clooney che hanno trascorso la luna di miele alle Seychelles. Stessa meta anche per il principe William e Kate Middleton. Le Maldive sono state la meta dei Ferragnez e di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi. Bora Bora e i suoi panorami mozzafiato sono invece stati la scelta di Nicole Kidman e Keith Urban.

Spiagge d’oro e mare cristallino sono il sogno di tutte le coppie per il proprio viaggio di nozze compresi i vip!