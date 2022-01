Quando ci si affeziona ai prodotti televisivi non si riesce più a stare nella pelle aspettando la loro messa in onda. Per questo oggi diamo un consiglio che può consistentemente tagliare questa interminabile attesa. Infatti, a breve esce l’ultima stagione della serie TV più attesa del 2022, ecco dove vederla gratis e legalmente prima dell’uscita su Netflix. Vediamo insieme di che cosa si tratta e qual è il sito di streaming di cui stiamo parlando.

Esce l’ultima stagione della serie tv più attesa del 2022, ecco dove vederla gratis e legalmente prima dell’uscita su Netflix

Stiamo parlando di “L’attacco dei giganti” (detto anche “Attack on Titan”), anime tratto dal manga scritto e disegnato da Hajime Isayama. Siamo oramai arrivati agli sgoccioli e i più appassionati sapranno già che piega ha preso la vicenda dato che è uscita l’ultima striscia del fumetto. Però per chi si fosse tenuto all’oscuro di tutto evitando gli spoiler, il gran finale riserverà delle belle sorprese.

Dal 9 gennaio saranno disponibili infatti le nuove puntate in lingua originale corredate dai sottotitoli in italiano. Usciranno una volta a settimana, generalmente di domenica. Per vederle in maniera legale e totalmente gratuita consigliamo il sito di streaming VVVVID a cui è necessario solo registrarsi per poter accedere.

Naturalmente per sostentarsi il dominio ha bisogno di introdurre delle pubblicità che però sono solo presenti all’inizio della visione e quindi non risultano particolarmente disturbanti. Con il tempo tutte le 12 puntate risulteranno poi disponibili anche su Netflix e Prime Video.

La trama nel dettaglio

La seconda parte della quarta stagione conclude le esperienze dei protagonisti: Eren, Armin e Mikasa. La vicenda si ambienta in un mondo arretrato e medievale rinchiuso all’interno di solide mura da cui nessuno esce. Ciò che li tiene rinchiusi all’interno è la paura dei giganti, creature violente, antropofaghe e prive di intelletto. In seguito a un loro disastroso attacco, i tre giovani decidono di unirsi a delle forze speciali per sterminare questi mostri. Eren però poi scoprirà di essere lui stesso un gigante.

