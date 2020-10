Gli anime sono film di animazione prodotti in Giappone, spesso tratti dai corrispettivi fumetti manga. A differenza di quelli occidentali rappresentano un genere molto complesso e variegato che spazia da un pubblico infantile fino ad arrivare a quello adulto. In questa sede parleremo di anime destinati esclusivamente all’ultima categoria. Infatti, le trame di queste serie trattano spesso tematiche profonde e complicate. Ecco a voi tre serie anime da non perdersi assolutamente.

Le tre serie anime da non perdersi assolutamente

Full metal alchemist

Full metal alchemist è incentrato sulla storia dei fratelli Elric, Alphonse ed Edward. I due, lasciati dal padre e rimasti orfani della madre, tentano un’impresa disperata: creano un cerchio alchemico e tentano di riportarla in vita. I due infrangono però una regola fondamentale della natura, qui chiamata legge della trasmutazione alchemica: per avere qualcosa bisogna sacrificare qualcos’altro di pari valore. Nel processo Edward perde la gamba e Alphonse sta per scomparire del tutto. Per non farlo svanire Edward sacrifica la propria gamba e lega l’anima del fratello ad un’armatura presente nella stanza. Da quel momento, i due iniziano un viaggio alla ricerca della pietra filosofale, oggetto che potrebbe far ritornare la situazione come prima.

Attack on titans

In questa serie anime una civiltà chiusa fra delle alte mura subisce continuamente degli attacchi da parte di giganti. Questi esseri non senzienti distruggono e ingurgitano tutto ciò che trovano intorno a loro, provocando il panico generale. Un corpo militare chiamato “corpo di ricerca” si impegna a contrastare la loro avanzata. A loro si uniscono i tre giovani protagonisti: Eren Jaeger, Mikasa Ackermann e Armin Arlert. Nella loro ricerca della verità scoprono dei segreti terribili sulla natura dei titani.

Promised Neverland

In quest’altra imperdibile serie anime Emma, Norman e Ray sono tre orfani che vivono in una struttura dedicata all’accoglienza dei bambini. Tutti insieme trascorrono una vita idilliaca fra lo studio, il gioco e le coccole della loro “mamma” Isabella. Quando una loro compagna viene adottata, e se ne va, loro sgattaiolano fuori dall’orfanotrofio e scoprono una terribile verità. Tutti i piccoli della struttura non sono altro che cibo di prima qualità, allevato con le migliori cure, per soddisfare i demoni che abitano all’esterno.

Ecco tre serie anime da non perdersi assolutamente. Le guarderete? Fatecelo sapere nei commenti!