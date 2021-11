Molti di noi hanno fatto un abbonamento ai servizi di streaming come Netflix ed Amazon Prime Video. Piattaforme queste che si sono rivelate estremamente utili e valide per le loro variegate proposte. Per chi però ama anche andare al cinema oltre che a deliziarsi con una serie tv da casa è importante informarsi sia sulle nuove che sulle vecchie uscite. Oggi facciamo un esempio in merito e suggeriamo un titolo che probabilmente è sfuggito anche agli intenditori. Infatti questo film poco conosciuto è una chicca per chi ama le serie tv coreane famose di Netflix. Vediamo insieme di cosa si tratta e per quale motivo dovremmo correre a vederlo.

L’improvviso successo televisivo del Mondo asiatico

Stiamo parlando di “As the gods will” (letteralmente in italiano “come gli dei vogliono”), live action diretto da Takashi Miike. La trama è tratta dall’omonimo manga di Muneyuki Kaneshiro, uscito fra il 2011 e il 2012. La pellicola in questo caso è ideata in Giappone. La trama però somiglia molto a quella di Squid Game, una serie tv coreana che ha recentemente raggiunto un enorme successo sulla piattaforma di streaming. Per scoprire la trama nel dettaglio, suggeriamo la lettura del nostro precedente articolo “Tutti stanno impazzendo per questa imperdibile serie Netflix che tiene incollati al divano”. Nell’ultimo periodo, infatti, i prodotti asiatici stanno letteralmente spopolando. Basta pensare a Parasite (2019), primo film della Corea del Sud a vincere ben quattro Oscar oppure al più datato Old Boy (2003). Quest’ultimo ottenne il premio Grand Prix, ricevendo anche i complimenti dell’affermato regista statunitense Quentin Tarantino. Un nuovo titolo che sta per uscire è Hellbound. Per scoprire di più consigliamo di leggere questo articolo: “Tutti staranno incollati al televisore per questa serie Netflix che sta già facendo impazzire il Mondo”.

Questo film poco conosciuto è una chicca per chi ama le serie tv coreane famose di Netflix

La storia si apre in un tipico liceo giapponese, ambientazione molto amata e utilizzata in questa cultura. La giornata sembra andare nel verso giusto fino a che la testa del professore di turno esplode. Al suo posto compare una bambola votiva (una tipica daruma) che ha una volontà e una vita propria. Questo invita gli studenti a superare delle prove, una delle quali è il gioco “un, due, tre, stella”. Chi perde è costretto a pagare con la propria vita. L’esclalation di violenza diventa sempre maggiore e gli alunni sono costretti ad agire per seguire i dettami della divinità.

Approfondimento

Questa emozionante serie tv Netflix ci terrà incollati al divano dall’inizio alla fine