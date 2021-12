Esattamente questi sono i pantaloni snellenti e pratici anche dopo 40 anni e di tendenza per i prossimi mesi

La moda è incredibile semplicemente perché qualche volta ripropone il ritorno di un capo che tutte possono avere in armadio. È quanto accade anche con questi pantaloni molto popolari lo scorso anno e nuovamente trendy almeno per i prossimi 2 o 3 mesi. La vita alta e la loro caratteristica arricciatura alla vita non donano proprio a tutti i tipi di fisico.

Eppure, esattamente questo è il pantalone snellente e pratico anche dopo 40 anni e di tendenza per i prossimi mesi dell’inverno. Ecco, quindi, quali sono le donne che farebbero bene a sceglierlo e indossarlo subito.

Ma ecco quali sono i modelli che promettono la loro permanenza nella moda almeno per i prossimi mesi invernali e per i primi periodi primaverili.

Ritornano di moda i paperbag in queste loro versioni

Lo avevamo visto già conquistare tutte le donne in estate, nella sua versione cool a pantaloncino. Ma il pantalone paperbag è una vera chicca anche di quest’anno. L’espressione “paperbag” deriva dal loro aspetto molto simile ai sacchetti di carta.

I pantaloni paperbag sono arricciati sulla vita e molto morbidi su cosce e fianchi. Valorizzano principalmente i fisici a clessidra e regalano qualche forma a quelli a rettangolo. Sono invece da evitare per chi presenta le caratteristiche di un fisico a pera. Anche se sembra incredibile, esiste un outfit perfetto per fisici a forma di mela, pera, triangolo e clessidra.

Ma come abbinarli e indossarli durante i prossimi mesi?

I nuovi modelli sono sicuramente più eleganti e meno casual, ma regalano sempre una silhouette da urlo. Molti Brand propongono le loro varianti di pantalone paperbag anche in pelle o vinile. Qualcuno azzarda persino con la gonna-pantalone, perfetta con un paio di calze nere velate o colorate per le donne più eccentriche.

Estremamente di moda è anche il pantalone paperbag a quadri, specialmente nella sua colorazione grigia. In questo caso è possibile scegliere anche i modelli con fiocco in vita, per attirare proprio l’attenzione sul busto sottile.

Poi, ne esistono di ampi e svasati e altri dritti o a sigaretta. Spopolano anche quelli in maglina, che con la loro caratteristica lavorazione, sfinano pure la gamba.

Per modelli più sobri, basterà sceglierli in cotone nella colazione castagna o in quella burgundy o borgogna.

Approfondimento

Ed ecco anche perché l’abbinamento del jeans paperbag e di un blazer nero è tra i più vincenti.