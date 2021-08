Esistono capi perfetti per tantissime occasioni e che spaziano da una giornata al mare, a un aperitivo al tramonto fino a una serata danzante.

Fra i capi così tanto versatili figura sicuramente il pantaloncino “paperbag”, anche conosciuto come “shorts a sacchetto”. La particolarità di questo capo è quella di riuscire a fondere perfettamente la comodità e la tendenza, attraverso materiali di realizzazione che garantiscono anche tantissima freschezza al tessuto.

Indubbiamente, questo è il capo cool dell’estate ed ecco quali donne dovrebbero assolutamente averlo nell’armadio in almeno una di queste varianti. Di seguito, le Esperte di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa svelano i migliori abbinamenti e le tante possibili idee per sfoggiarlo in vacanza o in città.

Che cos’è e perché averne almeno un paio?

L’espressione “paperbag” indica la tipica arricciatura in vita di questo pantaloncino, perfetto per valorizzare il punto vita ed esaltare le forme naturali. Il tessuto è assolutamente freschissimo e le colorazioni sono davvero tante.

Dovrebbe scegliere questo pantaloncino la donna che intende ristabilire l’equilibrio di proporzioni tra spalle e fianchi. Adatto, anche alle donne con poche forme, in quanto questo modello aggiunge un po’ di movimento sui fianchi ma senza ingrandire la figura.

Ed ancora, dovrebbe scegliere questo pantaloncino anche chi cerca un capo perfetto per lunghe passeggiate o per camminare al mare. La lunghezza tattica della gamba dello shorts consente di non soffrire le terribili pene dello sfregamento delle gambe che molte donne patiscono. A tal proposito, ricordiamo anche che chi non dimagrisce le cosce, nonostante la dieta, potrebbe rimediare in questo modo.

La vita alta è un altro elemento di grande comodità, specie per chi sceglie top corti in vita, comunemente detti crop top.

Tra i tessuti migliori tra cui scegliere, suggeriamo il lino e il cotone, ma anche l’alternativa denim è molto interessante. Suggeriamo, inoltre, di abbinare i modelli in lino a canotte fresche e a borse e cappelli in paglia per un look vacanziero.

Se si ricerca qualcosa di più formale, consigliamo pantaloncini paperbag in cotone, camicia bianca coreana, ciabatte a fascia e occhiali da sole. Il modello in jeans è, invece, perfetto anche per la sera abbinato a un paio di sandali con il tacco, magari color oro o argento.

Il colore che proprio nessuna donna può farsi sfuggire è il pantaloncino dai toni sabbia. Ma per occasioni più mondane o festive suggeriamo di scegliere un modello in raso, magari da abbinare a una camicia ricamata.