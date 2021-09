Tutti cercano spesso un abbigliamento confortevole ma raffinato ed elegante anche per tutti i giorni. Senza troppo sfarzo, ma neppure troppo semplice. Questa combo è la risposta perfetta a tutto questo, perché fonde eleganza e senso di comfort ed è uno dei look più amati dell’autunno.

Si tratta della combinazione tra Jeans, Blazer e stivaletti. È incredibile ma bastano solo 3 capi e 5 abbinamenti vincenti che tutte ameranno per affrontare con stile l’autunno. Infatti, è possibile declinare questa combinazione in almeno 5 modi diversi e personalizzare questo look, rendendolo ancora più originale.

Il mix and match che tutte scelgono per comodità e raffinatezza

La vera bellezza di questa combinazione è l’immediata sensazione che trasmette di un aspetto impeccabile e stiloso. Lo stivaletto è il giusto compromesso tra la sneakers troppo sportiva e la decolleté assai impegnativa. Il tacco a stiletto fonde comodità e ricercatezza e sposa perfettamente la formalità della giacca modello Blazer.

Il primo abbinamento è perfetto per le giornate lavorative o le passeggiate in centro città. Un blazer color avorio e dei jeans modello Flare sono bellissimi se abbinati a uno stivaletto in vernice color cuoio. La combo sarà perfetta e sufficientemente formale.

Il secondo outfit è più adatto al tardo pomeriggio e all’ora dell’aperitivo. Occorrerà portare stivaletti in pelle nera con tacco a stiletto, sotto a un jeans a sigaretta. Poi, abbinare un Blazer a quadri o in una di queste fantasie del momento.

La terza combinazione è perfetta per la sera e per le ragazze più giovani. Un blazer nero e avvitato lascia intravedere un crop top dello stesso colore. Sotto, un paio di jeans Paperbag grigi e uno stivaletto nero lucido.

La quarta combo è perfetta, invece, per un pranzo in centro città. Esso prevede un Blazer a quadri su toni del verde e del marrone, che richiama perfettamente lo stivaletto cammello. A completare un jeans nero dal taglio leggermente più sportivo. Questo mix and match dona particolarmente alle donne con capelli ramati o castani mogano.

L’ultimo outfit per ore piccole ma con stile

In ultimo, un outfit pensato appositamente per la tarda sera. Basterà scegliere una giacca con micro-glitter o una satinata con cinta annodata in vita. Sotto un paio di jeans a sigaretta ma morbidi, con pochissimi strappi.

È consigliabile puntare su colori fluo come il rosa shocking, da richiamare anche nello stivaletto a calzino. Con tutta questa luce sarà impossibile non rubare l’attenzione.