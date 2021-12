L’inizio dell’anno è oramai vicino e molti italiani si stanno interessando a consultare i responsi per l’anno nuovo. Uno dei pronostici più rosei è riservato proprio all’ultimo segno sulla ruota dello zodiaco. Per lui altro che botti di Capodanno, il 2022 riserva una strada lastricata di oro e una marea di fortuna. Però ci sono anche alcuni segni che risultano ugualmente beneficiati da alcuni transiti planetari e altri che invece non giocano proprio nelle condizioni migliori. Per questo oggi parliamo nello specifico dei primi. Infatti, questi segni zodiacali nel 2022 saranno travolti da fortuna in amore, soldi e prosperità grazie a un Giove favorevole e generoso. Vediamo insieme di chi si tratta e come possiamo capire in cosa si esplica la nostra buona sorte.

Come abbiamo già visto, i movimenti saturnini possono portare “Sofferenza e prove da superare fino al 2023 per questo segno zodiacale che ha Saturno contro”. Questo pianeta, infatti, è da sempre considerato, anche a torto, il grande malefico dell’astrologia. In verità però è portatore di prove di maturità e di crescita personale. Oggi prendiamo in analisi Giove che è tutto il contrario. È considerato infatti ‘espansivo’ e porta opportunità e voglia di fare in tutte le aree che tocca. Nell’anno venturo veleggia fra Pesci e Ariete, favorendo dunque coloro che sono nati fra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Generalmente fino a maggio sono favoriti i primi e successivamente i secondi. Si sentiranno quindi delle tensioni prima per la Vergine e poi per la Bilancia, data la posizione di opposizione. Questo fenomeno non significa però necessariamente sfortuna, ma magari solo dei momenti complicati da gestire.

I transiti di Giove nella carta natale

Il giro di Giove attorno al Sole dura 12 anni. Quindi anche ognuno di noi singolarmente ne percepisce gli effetti in ogni decade della vita, ovvero quando si congiunge con quello della nostra nascita. Tutti abbiamo un’area in cui sentiamo più benefici. Possiamo facilmente scoprirlo nel momento in cui calcoliamo il nostro tema natale online. Lì vedremo che può trovarsi in una casa astrologica dedicata ai soldi, all’amore, all’amicizia oppure agli studi. Quindi quando avremo una congiunzione gioviana ci sentiremo particolarmente forti per quella specifica tematica che il pianeta ha designato al momento della nostra nascita.

