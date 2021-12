La tigella anche conosciuta come crescentina è un piatto tipico del modenese. L’Emilia-Romagna è una di quelle regioni ricche di storia culinaria che ci regala sempre piatti gustosi. Tortellini, piadine ma anche i deliziosi passatelli di cui abbiamo già svelato la ricetta.

Le tigelle però sono forse tra le preparazioni meno conosciute di questa splendida regione. Ma davvero meritano un occhio di riguardo perché sono semplici da preparare. Farcite di qualsiasi bontà sono ideali per un pranzo veloce al posto di un panino.

Appetitose e irresistibili queste tigelle fatte a mano da servire come aperitivo o spuntino che ameranno tutti

Oggi vedremo come prepararle da zero e farcirle per deliziare tutti i nostri ospiti. Ma perché no, anche gustarcele da soli guardando un bel film sul divano.

Ingredienti:

500 gr di farina;

70 gr di strutto;

40 gr di lievito di birra;

250 gr di acqua tiepida;

60 gr di lardo di Colonnata;

rosmarino;

1 spicchio d’aglio;

sale q.b.

Procedimento:

Mescoliamo la farina, lo strutto possibilmente a temperatura ambiente e un pizzico di sale. Sciogliamo il lievito nell’acqua tiepida prima di unirlo al mix secco in una ciotola. Impastiamo con un cucchiaio e poi con le mani, oppure usiamo la planetaria;

Quando avremo formato un bel panetto liscio e senza grumi, trasferiamolo su una spianatoia. Lavoriamolo un altro po’ e lasciamolo poi lievitare per 1 ora. Posizioniamolo in un punto abbastanza caldo della casa coperto da un canovaccio;

Ora stendiamo la pasta con un mattarello fino ad uno spessore di circa 5 mm. Creiamo tanti tondi con un bicchiere o una tazza, più grande sarà il diametro e più saranno grandi;

Usiamo un po’ del lardo per ingrassare la piastra, possiamo usare quella per le crepes. Cuociamo le tigelle da entrambi i lati girandole spesso e in pochi minuti saranno pronte;

Tritiamo al coltello il lardo di Colonnata, lo spicchio d’aglio e il rosmarino. Tagliamo a metà le tigelle ancora tiepide e farciamole con questa bontà. In alternativa possiamo mettere degli affettati, dei funghi o anche verdure grigliate.

Quindi, sono appetitose e irresistibili queste tigelle fatte a mano da servire come aperitivo o spuntino che ameranno tutti. Se vogliamo proporre un menù tutto regionale allora possiamo preparare anche un primo piatto gustosissimo come i canederli.

