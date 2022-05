Era un’icona del passato questo cappello elegante e senza tempo che torna di moda per regalarci un’estate chic

Con l’estate che si avvicina iniziano a mettersi in mostra le nuove tendenze della prossima stagione. In realtà, non tutte quante sarebbero un’assoluta novità. Alcune, infatti, ritornano con gran forza per imporsi a lungo per le strade.

Chi si prepara al sole cocente dei mesi più caldi, o vuole semplicemente essere elegante, punterà certamente su un bel cappello. Ma i modelli sul mercato sono tanti e non sempre riusciamo a orientarci su quello che potrebbe starci meglio.

Per fortuna, ne esiste uno che in poco tempo si farà amare praticamente da tutte. È un copricapo che unisce la praticità alla raffinatezza e che ci accerteremo di avere sempre con noi. Sarà il nostro miglior accessorio per la primavera in corso, e probabilmente per tutta l’estate.

Un copricapo d’altri tempi che arriva fino ad oggi

Nel groviglio di prodotti che vediamo in vendita online e dietro le vetrine, uno su tutti si distingue per fascino e sensualità. Non parliamo del solito basco, della pur convincente cloche o del famoso cappello da pescatore. Bensì, facciamo riferimento al mitico Fedora.

Era un’icona del passato questo cappello elegante, divenuto celebre anche grazie al grande cinema. Attori del calibro di Humphrey Bogart, Robert De Niro e Harrison Ford lo hanno sfoggiato almeno una volta sul set. E come scordarci dell’indimenticato Marcello Mastroianni?

Sebbene anni fa fosse un copricapo prettamente maschile, col tempo il Fedora divenne popolare tra il pubblico femminile. Oggigiorno resta ancora un modello comodo da indossare, originale e che può dire ancora tanto per strada.

Dall’ampia falda, con due fosse ai lati e un nastro alla base, il cappello Fedora è un capolavoro di design. Non confondiamolo col celebre Borsalino, poiché si differenzia per la maggior larghezza della tesa.

Il Fedora lo si trova solitamente in feltro morbido. Un materiale normalmente invernale, ma che, grazie alla sua leggerezza, si può indossare senza problemi nella bella stagione. Tuttavia, se ne trovano altri modelli di paglia o in altri tessuti.

Il Fedora è in grado di trasformare ogni outfit, dandogli un tocco di stile senza paragoni. Pensiamo a come staremmo bene abbinandolo al taglio leggero e sbarazzino che abbiamo sempre desiderato. Completiamo l’outfit con un top, una blusa e dei semplici jeans sotto.

Ne trae vantaggio, inoltre, anche il look con canotta e camicia maschile aperta. Potremmo anche abbinarvi un foulard originale, seguendo una delle mode per indossarlo, e saremo pronte per uscire di casa senza timore.

