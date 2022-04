L’arrivo della bella stagione ci permette di sfoggiare look nuovi e sempre alla moda. Se in inverno indossavamo soprattutto cuffiette e sciarpe, ora si fa di nuovo spazio il nostro splendido foulard.

Questo accessorio, tanto pratico quanto stiloso, impreziosisce e dona fascino all’outfit con originalità. Non a caso sono tantissime le guide che spiegherebbero come metterlo. Basti pensare che la moda recente non lo propone solo addosso, ma anche su altri accessori come le borse.

Tra le tante possibilità per sfoggiare il nostro bellissimo foulard vedremo alcuni modi davvero semplici, ma d’effetto, che ci faranno notare in strada.

Le basi per sceglierlo e portarlo con classe

Se non lo abbiamo già in casa o vogliamo comprarne uno nuovo, dobbiamo sapere quale foulard si addice maggiormente a far parte del nostro guardaroba. Innanzitutto, orientiamoci verso un modello con l’orlo cucito a mano: di solito la rifinitura è eccellente e molto precisa.

Inoltre, assicuriamoci che abbia il verso colorato e non bianco. Nel momento in cui lo indossiamo ricordiamoci, poi, di mettere in vista la parte frontale, più variegata e ricca di dettagli.

I modelli di seta sono particolarmente eleganti e apprezzati alla vista. Stanno bene su quasi tutti i tessuti, anche se si consiglia di abbinarli con quelli naturali come la lana e il cotone.

Ecco 5 modi per indossare il foulard in testa e al collo con stile e praticità per un look perfetto in primavera

Il foulard in testa ha uno charme unico che ci rimanda indietro nel passato, quando le mondine lo usavano per proteggersi dal sole. Per indossarlo in epoca attuale, però, lo riproponiamo in versioni più chic e al passo coi tempi.

Per realizzare una fascia incrociata, per esempio, dovremo piegare il foulard per il lungo e tenere uno spessore di pochi centimetri. Sistemiamo la parte frontale sulla nuca e i lembi sulla fronte. Incrociamo questi ultimi e li riportiamo indietro facendo un nodo posteriore.

Il fiocco laterale, invece, si fa piegando nuovamente il foulard in lunghezza. Fatto questo, mettiamo il fronte su un orecchio e facciamo un nodo su quello opposto. Completiamo con un bel fiocco vistoso sulla testa.

Il foulard è perfetto anche come fermacapelli improvvisato. Ci basterà fare una treccia e infilarlo tra le ciocche o in mezzo a uno chignon.

Western e con triplo nodo

Se preferiamo tenerlo al collo, potremmo realizzare un pratico nodo in stile western. Procuriamoci un foulard quadrato e pieghiamolo a triangolo. Portiamo i lembi dietro al collo, poi li giriamo davanti e li facciamo scendere ai lati.

Il triplo nodo si fa, invece, partendo dalla piega a banda. Pieghiamo due angoli opposti del foulard, poi sovrapponiamo nuovamente i due lati. Eseguiamo tre nodi sotto al collo sul davanti e facciamo cadere tutto a mo’ di cravatta. Ecco 5 modi per indossare il foulard senza sfigurare, facendo colpo in primavera e per tutta l’estate.

