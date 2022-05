Nessun pasto potrebbe dirsi tale senza un secondo piatto all’altezza di tutto quanto il menu. Antipasti e primi aprono le danze a un percorso gustativo che, inevitabilmente, deve sfociare in un secondo piatto e culminare con un ottimo dolce.

Se il re dei secondi è il pesce, la regina non può che essere la carne, in tutte le sue sfaccettature e varietà di preparazioni. I tagli di carne sono tantissimi, alcuni più pregiati altri più economici, ma il gusto è sempre deciso e perfettamente riconoscibile.

La carne macinata, poi, è una vera salvezza per tantissime ricette. Si può cucinare il macinato con le patate senza bisogno di frittura o forno, meravigliando ospiti e commensali. D’altronde, in cucina, basta puntare sugli aiuti giusti. Inoltre, basta davvero poco per prepararne anche una versione morbidissima senza fumo né odori in 7 minuti appena.

Tante ricette originali e sfiziose da preparare in poco tempo

Immaginiamo quanto grande sarà la soddisfazione se scopriamo 3 modi di cucinare la carne macinata senza sprecare troppo tempo ai fornelli.

Il macinato, o carne trita come lo chiama qualcun altro, è un alimento assai versatile in cucina. Lo dimostrano le seguenti idee per pietanze cotte e mangiate in pochi minuti.

La prima idea riguarda le cotolette di carne macinata. Si tratta di un modo interessante di far piacere la carne anche ai bambini, che richiede davvero pochi minuti di cottura. Basterà unire la carne al pane raffermo ammollato, cerfoglio, pangrattato, sale e pepe. Dare, poi, la forma dell’hamburger, passarli nell’uovo e nel pangrattato e friggerli in padella con olio di semi.

Scopriamo 3 modi di cucinare la carne macinata velocemente in padella per salvare la cena con pochi ingredienti

La seconda idea sfiziosa è la pizza di carne, basterà unire tutti gli ingredienti della ricetta precedente, uova e pangrattato compresi. Stendere, poi, il preparato in una padella ben oliata, versando sopra la salsa di pomodoro. Far cuocere con coperchio e terminare con mozzarella filante.

L’ultima idea è quella di creare delle crocchette di carne. Somigliano a quelle di patate ma si preparano con macinato, farina, aglio, cipolla, sale, pepe e olio. Una volta uniti tutti gli ingredienti, basterà dare la forma delle crocchette di patate e passarle nell’uovo e nel pangrattato.

Friggerle in olio caldo per ottenere una perfetta doratura e una crosta croccante.

