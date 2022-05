Quando si parla di moda si fa riferimento al vestito di classe che abbiamo visto in vetrina o indosso alle nostre amiche. Oppure a quel paio di scarpe che tanto ci piace, ma con un costo a dir poco proibitivo. Ma la moda non è solo quello che si mette, ma anche ciò che si sfoggia.

Molte di noi, dopo una certa età o semplicemente per rinnovare il look, scelgono di cambiare l’acconciatura. Potrebbe essere una buona idea ricercare uno stile diverso dal solito pixie o caschetto. Ma la domanda che spesso ci si pone è quale taglio possa starci realmente bene senza risaltare i nostri difetti.

A questo rispondiamo con la moda del momento. È un’acconciatura freschissima e altrettanto comoda da portare, destinata a imporsi per tutta l’estate. Scopriamo di quale si tratta e come riconoscerla.

Il look corto per chi ha passato la mezza età

Se in giro per la strada notiamo che molte nostre coetanee portano i capelli corti, non è affatto un caso. Il nostro corpo risente dell’avanzare dell’età e si indebolisce. Anche la nostra chioma potrebbe perdere volume e vigore e poco alla volta diradarsi. Certo, non è una regola scritta, eppure molte donne mature sapranno certamente di cosa si stia parlando.

Alcuni tagli corti sono perfetti per illuminare il viso e valorizzarlo. Inoltre, sono il giusto compromesso per nascondere il diradamento volumizzando la chioma con stile. Un buon carré o un mullet dicono ancora la loro e sapranno soddisfarci per eleganza e comodità.

Finalmente arriva questo taglio leggero e sbarazzino che ringiovanisce a 50 anni e valorizza il viso con ciuffo o frangia

Se vogliamo provare un’esperienza nuova, non possiamo rinunciare al modern pixie. È un corto senza compromessi e che sa unire storia e contemporaneità. Finalmente arriva questo taglio leggero e sbarazzino che ripropone le tendenze degli anni Novanta e Duemila sotto una nuova veste.

Il marchio di fabbrica del modern pixie sono le scalature ampie e la silhouette morbida. Si rinuncia alle rasature e si punta molto su ciuffo e frangia. Si porta generalmente con una piega spettinata e si distanzia dal solito bob, ricordando più il rockettaro shag.

Il modern pixie è il taglio che fa per noi se vogliamo rinnovare la chioma e mostrare qualche anno di meno. E se abbiamo ancora dei dubbi, sappiamo che si adegua alla perfezione sia sui capelli lisci che su quelli mossi.

