Per sentirsi bene con se stessa, ogni donna ha bisogno, prima o poi, di fare qualche cambiamento estetico. Molto spesso si tratta dei capelli. Un particolare taglio o una colorazione nuova rappresentano due possibili risposte all’esigenza di rinnovamento che torna a farsi sentire di tanto in tanto.

Non bisogna pensare di dover stravolgere il proprio look. Anche chi ha i capelli di una lunghezza media può innamorarsi di questo haircut. Infatti, era popolarissimo negli anni Novanta questo taglio che in tante già amano per l’inverno e, sicuramente, un must del prossimo 2022.

Ecco chi dovrebbe portarlo e per quali donne sarebbe bene adattarlo alla propria fisionomia.

L’importanza di taglio e acconciatura perfetti

I capelli sono in grado di stravolgere il nostro aspetto. Basta azzeccare la giusta acconciatura e immediatamente è possibile guadagnare qualche anno in meno. Al contrario, portare i capelli in un modo poco adatto alle proprie caratteristiche fisionomiche può far sembrare anche 10 anni più vecchie. Il giusto taglio di capelli, poi, risolve una serie di problemi. Per esempio, questo impareggiabile taglio del momento è adatto a chi ha capelli sottili e vuole più volume.

Bisogna studiare attentamente le caratteristiche del proprio viso. Un certo taglio di occhi, un viso troppo squadrato o uno troppo rotondo, fanno un enorme differenza. Quando è il momento di darci un taglio, bisogna pure saper individuare la frangia perfetta per ogni tipologia di viso.

Ma l’haircut del momento è una vera sorpresa, anche perché molte donne lo conosceranno benissimo!

Si tratta dello Sharp bob, un’evoluzione del tanto famoso taglio bob. Esso è una sorta di caschetto corto pari, da portare rigorosamente con le punte verso l’interno.

Non deve trattarsi di un caschetto voluminoso o cotonato. Questo taglio corto cade perfettamente dritto sul viso e lo incornicia, perché le punte sono verso l’interno. Per ottenere punte di questo tipo e perfette è d’obbligo usare una spazzola rotonda.

A dare volume al taglio non è la cotonatura, ma la riga centrale. Chi ha un viso troppo tondo può portarlo appena più lungo e arrivare a superare di poco la mandibola. Stesso discorso per chi ha capelli troppo spessi e voluminosi, o tendenti al crespo. A sfoggiare recentemente un meraviglioso Sharp bob è stata la bellissima attrice bionda Rosamund Pike. Icona di questo taglio nel passato fu invece la stupenda Demi Moore.

E con questo meraviglioso taglio è possibile volumizzare i capelli sottili a qualsiasi età.