Buttare via il cibo scaduto o ammuffito fa piangere il cuore e il portafoglio. Vediamo gli scarti accumularsi nel sacchetto dell’umido e non possiamo fare altro che constatare quanto sia ingente lo spreco.

Senza contare il tempo e la pazienza che ci abbiamo messo per scegliere gli alimenti tra i banchi del mercato o sugli scaffali del supermercato.

Ma bastano delle semplici buone abitudini e potremo conservare il cibo più lungo e risparmiare, senza più sprechi inutili.

Per conservare il cibo più a lungo e risparmiare basta seguire questi 5 trucchi semplici ma intelligenti

Il primo trucco può sembrare banale, ma è uno dei primi modi per smettere di buttare via un sacco di cibo. Si tratta di scegliere nel modo giusto cosa mettere in frigorifero e cosa, invece, lasciare fuori.

Infatti, non tutti sanno che ci sono degli alimenti che comunemente si mettono in frigorifero, ma che non ci andrebbero affatto. In particolare, alcuni ortaggi deperiscono prima se tenuti al freddo. Sono aglio, cipolle, patate, pomodori e basilico.

Chi non ha mai messo i pomodori in un sacchetto di carta ben riposto nel frigo? Da oggi, proviamo a conservarli fuori e ogni giorno saranno saporiti come quando li abbiamo comprati.

Il secondo trucco è lavare frutta e verdura solo nel momento in cui la si vuole mangiare. Altrimenti, si aumenta il rischio di farla ammuffire.

Il terzo, invece, ci dice di non lasciarla nei sacchetti originari di quando l’abbiamo comprata. Infatti, in particolare quella che va in frigorifero, andrebbe posata su della carta assorbente che possa raccogliere l’umidità in eccesso.

Il quarto trucco è riciclare. Quando vediamo che qualche verdura sta cominciando ad avvizzire, mettiamoci all’opera e prepariamo un buon passato di verdure. Oppure, facciamo un soffritto e aggiungiamo le verdure tagliate per un contorno gustosissimo.

Il quinto e ultimo trucco riguarda più l’organizzazione. Per non lasciare mai scadere i nostri cibi, evitiamo di metterli negli antri più remoti e nascosti del frigorifero o della dispensa. Al contrario, lasciamoli più a portata di mano e compriamo meno scorte per evitare di ricordarci della loro esistenza solo dopo mesi. E se anche così facciamo scadere troppe cose, appiccichiamo una lavagnetta sul frigo, annotiamoci le scadenze e programmiamo i nostri pasti.

Altri trucchi per risparmiare

Per conservare il cibo più a lungo e risparmiare basta seguire questi 5 trucchi semplici ma intelligenti. Ma eccone altri.

Col quarto trucco abbiamo visto che una soluzione per risparmiare è riciclare. In questo modo, potremo recuperare non solo i cibi in scadenza, ma anche gli scarti più comuni. Molti, per esempio, buttano le bucce di zucche e carote, ma commettono un grave errore. Infatti, le bucce possono essere ingredienti di una ricetta sfiziosa, colorata e sana da preparare in pochi minuti.

Un altro modo per risparmiare è mettere il cibo nel frigorifero sfruttando le diverse temperature, come abbiamo spiegato anche in questo articolo.

E per risparmiare non sul cibo ma sui regali, a cui sicuramente stiamo già pensando, è il momento giusto per farlo. Ora, altro che Black Friday ecco come avere fino a 900 euro di sconto su tantissimi prodotti tecnologici.