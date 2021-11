Se ci soffermassimo per un secondo sulla quantità di insetti che la casa può ospitare, i più impressionabili potrebbero avere sogni turbati. Per fortuna molti di questi sono praticamente innocui per l’uomo ma non per questo devono essere sottovalutati perché, talvolta, potrebbero non esserlo. Ad esempio, sebbene i tarli siano una seccatura, sono innocui per l’uomo ma potrebbero attirare questo insetto poco noto ma potenzialmente nocivo per l’uomo.

L’insetto di cui parleremo in seguito non morde o punge ma, così come gli scarafaggi, potrebbe essere un vettore di batteri e parassiti.

Altro che cimici e scarafaggi perché dalle tubature potrebbero spuntare questi fastidiosi insetti

In un precedente articolo avevamo invitato a fare attenzione a questi errori con i lavandini che potrebbero intasarli a causa di residui alimentari e non.

Gettare nel lavandino alimenti fibrosi vegetali o scarti animali favorirà nelle tubature quello che viene definito il biofilm. Questa patina aderisce alla superficie delle tubature creando l’ambiente ideale per la sopravvivenza di germi e batteri e in cui gli insetti sguazzano beati.

Se è pur vero che ci sono posti in cui nessuno guarda mai ma che potrebbero essere il covo di cimici e scarafaggi vedremo che le tubature possono ospitare molto altro.

Occhio agli scarichi

Gli insetti di cui stiamo parlando, non è un caso, vengono chiamati mosche dello scarico o mosche della fogna, che potrebbero portare batteri in giro per casa. Altro che cimici e scarafaggi perché dalle tubature potrebbero spuntare questi fastidiosi insetti grandi da 0,5 a 1,5 mm e ricoperti di peluria. Le femmine si aggrappano alla superficie del biofilm dove depongono le uova (fino a 100) per poi proliferare. Le mosche dello scarico sono saprofaghe e pertanto mangiano residui di materia organica, compresi pelle e capelli nei lavandini dei bagni. Dunque, se ci stavamo chiedendo da dove provenissero quei misteriosi insetti nel bagno, questa potrebbe essere la spiegazione.

Come eliminarli

La presenza di qualche mosca in cucina o in bagno è assolutamente innocua, ma il problema non dovrebbe essere preso sottogamba. Le mosche potrebbero moltiplicarsi al punto da diventare potenzialmente nocive a causa di contaminazione batterica di alimenti e superfici, come i tovaglioli o asciugamani, o ingestione delle uova.

La proliferazione eccessiva della mosca della fogna è indice di un problema igienico in casa che comunque dovrebbe essere risolto. È indispensabile, pertanto tenere puliti scarichi e lavandini evitando la formazione del biofilm. Sono disponibili in commercio prodotti specifici efficaci ed indicati per risolvere il problema.