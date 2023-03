Capelli lunghi, belli, setosi e morbidi, come fanno le donne indiane ad avere chiome cos’ brillanti e perfetti. Scopriamo i loro segreti di bellezza e quali sono gli ingredienti naturali che utilizzano.

Elisir di bellezza per capelli da favola: 5 ingredienti che usano gli indiani per avere chiome lucide

Quante volte abbiamo invidiato le lunghe e lucenti chiome nere delle donne indiane? I loro capelli non passano inosservati, sembrano essere sempre in salute ed in perfetto ordine e brillano alla luce del sole. In realtà per mantenerli così morbidi e setosi impiegano specifici ingredienti naturali. Nella tradizione indiana esiste un rituale di bellezza antico secoli, che proviene dai libri di Ayurveda, e che si tramanda da generazione in generazione. Si tratta dell’hair oiling, una pratica che consiste nel massaggiare delicatamente cute e capelli con oli ricchi di proprietà benefiche. Le mamme “oliano” i capelli dei figli già a partire da 6 anni, un gesto che simboleggia anche l’amore e il legame materno. Il rituale indiano non solo favorisce la circolazione e la crescita, protegge il capello, rilassa i muscoli, portando in uno stato meditativo.

L’elisir di bellezza per capelli da favola: l’hair oiling

Proviamo a rubare questo antico rituale per dare nuovo vigore alla nostra chioma, che potremo fare prima o dopo lo shampoo. Scegliamo l’olio in base al tipo di capello, usiamolo sempre a temperatura tiepida, magari scaldando le mani prima di applicarlo, o nel pentolino. Dividiamo la chioma a ciocche, massaggiamo bene la cute con i polpastrelli e distribuiamo poi l’olio sul resto della lunghezza. L’ideale sarebbe lasciare l’impacco per tutta la notte, ma possiamo tenerlo anche per un’ora circa.

Per contrastare l’effetto paglia, ridare lucentezza e luminosità, potremo cominciare con l’olio di cocco, ricco di proprietà calmanti e purificanti, le nostre chiome saranno nuovamente setose. Chi invece vuole rallentare la caduta dei capelli e stimolare la ricrescita potrà utilizzare l’olio di ricino, generalmente diluito con altri ingredienti, come l’olio di sesamo. Proprio quest’ultimo sarebbe indicato per trattare i capelli con forfora e per favorire la crescita, applichiamo l’olio di sesamo il giorno prima di fare un classico shampoo.

I rimedi antichi

Dalla medicina ayurvedica proviene un altro elisir di bellezza per capelli da favola, l’olio di alma, estratto dall’Emblica officinalis, un frutto verde morbido e succoso. Si usa per massaggiare la cute o come impacco da fare prima dello shampoo, un vero toccasana che nutre, rinforza e ritarda la caduta. Inoltre, è un valido alleato contro i capelli crespi e combatte la forfora. Possiamo applicarlo circa 2 volte a settimana direttamente sulla cute, massaggiando il cuoio capelluto con le dita, e magari usarlo anche per il corpo. Nella lista degli ingredienti indiani utili per la cura dei capelli, rientra anche la foglia di aloe.

Un noto rimedio naturale, pieno di vitamine e minerali, ideale non solo per trattare la pelle ma anche per dare benefici alle chiome spente. Possiamo usare la parte interna della foglia, priva di spine, per massaggiare la cute. Stendiamo poi il gel contenuto all’interno, insieme a qualche goccia di olio di cocco, su tutte le lunghezze e lasciamo agire per 2 ore.