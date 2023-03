Pelle bella e luminosa dopo i 50 anni come Jennifer Lopez in 3 passaggi e un suo consiglio speciale

Mantenersi in forma nonostante il trascorrere degli anni è il desiderio di molte donne. Si possono seguire tanti consigli e lo stile di vita influisce. Ciò che si vuole di più è mostrare un viso senza rughe e luminoso. Un personaggio preso spesso come modello è Jennifer Lopez. Scopriamo come curare la pelle grazie anche ai suoi segreti di bellezza.

Il passare degli anni arricchisce il nostro bagaglio di ricordi ed esperienze ma segna la nostra pelle. Soprattutto le donne temono rughe e opacità. La cura verso l’aspetto del nostro corpo dovrebbe iniziare fin dalla giovinezza. Non è mai troppo tardi, però, per cambiare stile di vita. Spesso ammiriamo personaggi noti e vogliamo scoprire cosa fanno per mantenersi in forma anche dopo molti anni. In particolar modo suscitano interesse cantanti e attrici. Una donna molto seguita e famosa in tutto il Mondo è Jennifer Lopez.

Pelle bella e luminosa dopo i 50 anni: ecco i segreti di J.Lo

La Lopez è una cantante, ballerina, attrice, produttrice di fama mondiale. La sua vita professionale fa notizia insieme a quella sentimentale. Dopo alcuni matrimoni finiti male lo scorso anno si è sposata con l’attore Ben Affleck. J.Lo ha superato i 50 anni eppure mostra una splendida pelle. Molti pensano all’aiuto del trucco o ai filtri dei social. Proprio la Lopez, invece, ha messo tutti a tacere pubblicando soprattutto su Instagram video al naturale.

Il suo viso struccato appare sano e luminoso. Oltre ad un’attività fisica costante e a un’alimentazione attenta e sana, segue una beauty routine molto semplice. I prodotti che usa sono quelli della sua linea di cosmesi, ma possiamo utilizzare quelli che preferiamo.

Innanzitutto ogni mattina toglie impurità e residui di trucco dalla sua pelle con un detergente in gel. Dopo aver asciugato il viso, applica un siero nutriente e illuminante. Di seguito è il turno della crema. Raccomanda un prodotto ricco di principi utili e con protezione solare.

Altri consigli utili per un viso più sano e bello

J.Lo ha svelato che un ingrediente dei suoi prodotti di bellezza è legato alla sua infanzia. Sua madre, le zie e la nonna usavano l’olio d’oliva. Difatti questo alimento sarebbe ricco di antiossidanti e svolgerebbe un’azione emolliente. Oltre ai 3 passaggi della skincare della nota attrice e cantante, possiamo fare altro. Una volta a settimana uno scrub delicato può pulire in profondità la pelle. In base alla tipologia possiamo anche applicare una maschera, una o due volte a settimana. Un ultimo consiglio è quello che la Lopez ha svelato in alcuni video sui social. La nostra pelle risente dei nostri stati d’animo. J.Lo inizia la giornata leggendo più volte frasi motivazionali e formulando pensieri positivi.

Quindi, per una pelle bella e luminosa dopo i 50 anni potremmo provare anche noi il metodo che usa Jennifer Lopez.