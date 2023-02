Stop ai capelli gonfi dopo il lavaggio, per averli morbidi prova 5 efficaci rimedi contro l’umidità

L’umidità può essere il peggior nemico dei nostri capelli, rendendoli gonfi, crespi e disordinati. Ma disciplinarli e sgonfiarli senza piastra è possibile se usiamo questi incredibili rimedi naturali.

L’inverno porta con sé freddo e vento gelido, ma dobbiamo fare i conti anche con l’umidità. Un fenomeno fastidioso che non solo può causare disturbi fisici e rovinare i muri di casa, ma trasforma i nostri capelli in un ammasso gonfio e crespo. L’umidità increspa le chiome lisce e li rende pesanti, deforma i ricci donando un volume disordinato, mettendo in risalto le punte rovinate.

Praticamente è impossibile fare una messa in piega che duri almeno un giorno intero, anche se usiamo piastra e arricciacapelli. L’unica soluzione, spesso, è legarli e rinunciare all’acconciatura che desideravamo. Per avere capelli come seta bisogna curarli nel modo giusto, rispettando la cute, usando uno shampoo adeguato e mai aggressivo, che sia nutriente e idratante.

Stop ai capelli gonfi dopo il lavaggio: ecco le maschere fai da te

Lavaggi frequenti possono alla lunga stressare i capelli, rendendoli fragili, secchi e più elettrici. Evitiamo di usare acqua eccessivamente calda e subito dopo cerchiamo di avvolgerli in un asciugamano, senza strizzarli con le mani. Oltre ad un balsamo a base di cheratina, che contrasta le chiome da leoni, possiamo ricorrere a degli impacchi naturali da fare una volta alla settimana. Per disciplinare i capelli crespi, a causa dell’umidità, mettiamo in un contenitore ermetico 4 cucchiai di olio di mandorle, del rosmarino e 2 foglie di salvia. Dopo una settimana, l’olio avrà assorbito i nutrienti delle erbe aromatiche e potremo usare poche gocce del mix sui capelli, dopo lo shampoo.

Un altro impacco, per dire stop ai capelli gonfi dopo il lavaggio, è composto dalla polpa di una mela e una banana e un cucchiaino di miele. Applichiamolo sui capelli umidi per 15 minuti e poi risciacquiamo prima di asciugarli. Stessi tempi di posa ha la maschera che si prepara con 2 cucchiai di olio di semi di lino e 150 ml d’acqua di bollitura del riso, ricco di nutrienti e antiossidanti utili al capello. Invece non prevede risciacquo lo spray da vaporizzare sulla chioma a base di infuso di karkadè, acqua e olio di semi di lino. È perfetto per idratarli e renderli morbidi e lucenti, donando anche dei riflessi luminosi.

Il segreto finale

L’accorgimento decisivo da non sottovalutare consiste nella tecnica di asciugatura e quindi come utilizziamo il phon. Dopo aver distribuito su tutta la lunghezza un prodotto che protegga dal calore, è importante evitare temperature alte. Questo anche se vogliamo modellarli con spazzola e phon. Seguiamo la direzione del capello dall’alto verso il basso, anche con il diffusore, per non sfibrarlo e favorire l’effetto gonfio e arruffato alla fine.