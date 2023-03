Eliminare la pancia dopo i 40 anni: i 3 esercizi preferiti di Kate Middleton per snellire il punto vita

Bella e atletica, Kate Middleton sa bene come ci si mantiene in forma. La principessa del Galles ha un fisico che molti invidiano e del suo segreto di fitness fanno parte 3 semplici esercizi. Sai quali sono? Sicuramente li avrai già sentiti nominare. Eccoli qui, con i consigli per eseguirli al meglio.

Quarant’anni e non sentirli, potrebbe diventare il motto di Kate Middleton. La moglie del principe William, e membro di una delle famiglie più chiacchierate al Mondo, è un modello da seguire. Il sorriso smagliante e una pancia piattissima la rendono assolutamente invidiabile da chiunque.

La stessa Kate avrebbe rivelato che il trucco per mantenersi belle è svolgere un allenamento costante. Tra gli esercizi che ama e ritiene più efficaci, ce ne sono tre in particolare. Sono perfetti per rassodare l’addome e sbarazzarsi di quel grasso ostinato che circonda il girovita.

Se vuoi eliminare la pancia dopo i 40 anni inizia dal Crossfit, parola di duchessa

La Middleton avrebbe svelato che per lavorare sul fisico svolgerebbe regolarmente delle sessioni di Crossfit. Si tratta di una moda ormai in voga da tempo, anche in Italia. In sostanza, è un programma d’allenamento che coinvolge tutto il corpo e mira a rafforzarlo. Gli esercizi praticabili sono sia a corpo libero che con attrezzi e da praticare al massimo dell’intensità.

Corsa, salto con la corda e alzate col bilanciere sono tra questi, ma volendo ci si potrebbe procurare anche palla medica e kettlebell. Inutile dire che ci vuole tanta forza di volontà per stare al passo. Ma se si intende eliminare la pancia dopo i 40 anni, o a qualsiasi età, il metodo è assolutamente da provare.

I 3 esercizi di Kensington Palace da fare a casa

L’allenamento di Kate Middleton si svolge prevalentemente nella palestra di Kensington Palace. Tra i numerosi esercizi ai quali si dedica, ce ne sarebbero tre più frequenti di ogni altro. Il primo è il plank di base. Si esegue stendendosi a pancia in giù e appoggiandosi al suolo con gomiti, avambracci e punte dei piedi. Lo scopo è mantenere la posizione per diversi secondi assicurandosi che spalle, tronco e bacino siano paralleli al pavimento.

Il secondo esercizio a cui Kate non sa rinunciare è il plank laterale. La posizione di partenza è simile alla precedente, anche se questa volta ci si metterà di lato. Si appoggia un gomito al pavimento, mentre l’altro braccio resterà disteso lungo il fianco. Ci si tiene ben saldi al suolo con la pianta del piede, quindi si tiene la posizione. È importante mantenere fermo il busto, formando una linea retta che va dalle gambe al collo.

L’ultimo esercizio si chiama prone skydive. L’esecuzione è semplice: si parte proni, quindi si allargano le braccia e si alzano gambe e torace dal pavimento. Un po’ come se fossi in caduta libera dall’ultimo piano di un grattacielo. La Middleton avrebbe dichiarato di eseguire questi esercizi per 45 secondi, svolgendo almeno 10 ripetizioni per ciascuno.