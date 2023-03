Michelle Hunziker non ama cucinare ma sa preparare un primo piatto strepitoso. Ecco la ricetta

Michelle Hunziker ai fornelli? Siamo abituati a vederla in ben altre performances, ma, stando alle sue dichiarazioni, non ha un cuoco e si occupa personalmente di preparare i pasti. In verità ha più volte detto che cucinare non è proprio la sua attività preferita. Però c’è un piatto che le viene molto bene e che prepara spesso per gli amici. Abbiamo la ricetta.

Michelle Hunziker ha fatto molto parlare di sé in questi giorni. Ospite della trasmissione Felicissima sera condotta da Pio e Amedeo, si è lasciata andare a dichiarazioni intime relative al rapporto con il suo ex, Eros Ramazzotti. La showgirl ha mantenuto con lui un legame di amicizia, tanto che si è parlato di un possibile riavvicinamento tra i due.

Ma cosa ha detto di così inaspettato? Durante la trasmissione, incalzata dalle domande dei conduttori, ha alluso a qualche “richiamino” nei periodi in cui entrambi erano single. Noi però non vogliamo parlare di questo, ma di un piatto speciale che la conduttrice sa preparare.

La conduttrice ai fornelli

Anche se Michelle Hunziker non ama cucinare, l’abbiamo vista in diverse occasioni alle prese con pentole e padelle. Ha partecipato all’evento Cibo a Regola d’Arte insieme allo chef Enrico Cerea e lo ha affiancato nella preparazione di due piatti gourmet, dei ravioloni di ricotta e spinaci e un piatto chiamato Sottosopra. Entrambi a base di Emmentaler Dop, il tipico formaggio svizzero di cui la Hunziker è stata testimonial.

In un’altra occasione ha postato un filmato sul suo profilo Instagram che la ritraeva a preparare pancakes per Sole e Celeste, le figlie che ha avuto da Tomaso Trussardi, e per i loro amici. Inoltre, la Hunziker è autrice di un ricettario che ha creato in esclusiva per Emmentaler Dop. È una raccolta di ricette che prevedono la presenza del formaggio svizzero che le piace tanto.

Michelle Hunziker non ama cucinare ma prepara questo capolavoro

Ma qual è il piatto che le piace preparare? Si tratta di un risotto, ma molto particolare, che prevede l’impiego dell’Emmentaler Dop e di altri ingredienti che lo rendono prelibato. Il procedimento di cottura è quello del risotto classico: soffritto di cipolla, tostatura del riso, aggiunta di brodo durante la cottura. La ricetta è questa.

Per 2 persone occorrono 150 g di riso, preferibilmente Carnaroli, e 100 g di cipollotti freschi da soffriggere dolcemente in un cucchiaio di olio EVO. A questo punto versiamo il riso e lasciamo tostare. Poi sfumiamo con 50 ml di vino bianco e facciamo cuocere per 20 minuti. Durante la cottura aggiungiamo del brodo caldo, poco per volta. Ne occorrerà circa mezzo litro.

Procedimento

Mentre il riso cuoce, prepariamo gli altri ingredienti. Puliamo 200 g di asparagi verdi eliminando la parte dura e riduciamoli a piccoli pezzi. Cuociamoli poi a vapore per 10 minuti. Inoltre tritiamo grossolanamente 40 g di nocciole e tostiamole leggermente. Infine grattugiamo 60 g di Emmentaler Dop.

A fine cottura aggiungiamo al riso gli asparagi, l’Emmentaler e 1 dl di panna acida. Aggiustiamo di sale e pepe e facciamo mantecare per qualche minuto. Decoriamo il piatto con qualche grano di pepe rosa tritato grossolanamente e qualche fogliolina di cerfoglio. Infine con le nocciole tostate.