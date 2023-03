Scarpe e pantofole che puzzano? Scopri il metodo rivoluzionario per togliere i cattivi odori senza lavarle: bastano soli 5 minuti!

Dopo tante ore di lavoro, uno dei momenti più piacevoli della giornata è quando varchiamo la soglia di casa e ci togliamo le scarpe. Mettersi comodi è un piacere irrinunciabile, ma dopo aver indossato le scarpe per ore e ore è possibile che queste possano puzzare. Se non hai tempo e voglia di lavarle a mano o in lavatrice, vogliamo svelarti un metodo straordinariamente pratico ed efficace per risolvere questo problema.

La primavera è arrivata: le giornate si fanno sempre più calde, lunghe e soleggiate. Molti di noi hanno già iniziato ad approfittare del bel clima primaverile per fare passeggiate e jogging immersi nella natura. Dopo averle usate per tante ore, è normale che le scarpe, così come le pantofole che usiamo in casa, non emanino odori così gradevoli.

Tuttavia, lavare e asciugare le scarpe richiede il suo tempo e spesso non riusciamo a farlo quando sarebbe necessario. Ecco, dunque, che oggi vogliamo spiegarti che possiamo eliminare i cattivi odori dalle nostre calzature senza usare l’acqua, ma 3 comunissimi ingredienti.

Scarpe e pantofole che puzzano sono un incubo? Da oggi potrai avere scarpe profumate in pochi minuti senza usare l’acqua

Forse non lo sai, ma non serve per forza lavare le scarpe per rimuovere i cattivi odori. In commercio esistono molti prodotti studiati per togliere la puzza dalle calzature. Tuttavia, questi prodotti sono spesso molto costosi. Se vuoi risparmiare tempo, soldi e fatica potrai usare soli 3 prodotti naturali che molto probabilmente hai già in casa. Si tratta di un metodo tanto geniale quanto efficace ed economico, che in soli 5 minuti ti permetterà di dire addio a calzature puzzolenti.

Tra i prodotti naturali più efficaci per togliere i cattivi odori ci sono l’amido di mais e il sale. Se usati insieme, ne basta una piccola quantità per assorbire umidità e cattivi odori. Molte persone usano questi prodotti anche nei cassetti e negli armadi per combattere muffa e umidità.

Una volta rimossi i cattivi odori, possiamo dare alle nostre scarpe un piacevole profumo di pulito usando un prodotto naturale preziosissimo. Stiamo parlando del Tea tree oil, prodotto che elimina la puzza e funziona come antibatterico naturale. Continua a leggere se vuoi sapere come procedere.

Eliminare i cattivi odori dalle scarpe è un gioco da ragazzi se usi questo trucco a dir poco geniale

Tutto ciò che devi fare è unire un cucchiaio di amido di mais, uno di sale e 8 gocce di Tea tree oil. Mescola il tutto con un cucchiaino e aggiungine una manciata in un fazzoletto di cotone. Chiudi il fazzoletto con un elastico e infilalo dentro la scarpa o la pantofola puzzolente. Basteranno 5 minuti per risolvere il problema di scarpe e pantofole che puzzano.

A questo punto, basterà rimuovere il fazzoletto dalle scarpe e indossare le tue calzature profumate. Con questo metodo non dovrai perdere tempo a spazzolare via residui di amido di mais e di sale. Infatti, la suola delle scarpe non si sporcherà perché rimarrà tutto racchiuso nel fazzoletto.

Potrai usare questo rimedio nei giorni successivi anche per dare un profumo gradevole ad altre calzature. Ricordati però ogni settimana di sostituire amido di mais, sale e Tea tree oil per ottenere in un risultato efficace in pochissimo tempo.