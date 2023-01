Come passare dal divano a 30 minuti di corsa, ci puoi riuscire anche tu seguendo una facile tabella

Dopo i bagordi delle feste di Natale e Capodanno, in tanti vogliono buttare giù peso. La corsa, sicuramente, aiuta da questo punto di vista, ma occorre farlo con prudenza se si è principianti. Ed ecco la tabella per arrivare a correre, in poco tempo, 30 minuti di corsa.

Dì la verità. Da quanto tempo non ti pesi per paura del responso della bilancia? Lo so: la cena della Vigilia, il pranzo di Natale, Santo Stefano e Capodanno hanno messo a dura prova il nostro fisico.

Come se fossimo reduci da un lungo digiuno e come se non ci fosse un domani, abbiamo mangiato di tutto e di più. Ripromettendoci, con il nuovo anno, di rimetterci a posto. Anche tu hai fatto questa promessa? Di iniziare a smaltire i chili di troppo?

La corsa certamente aiuta a perdere peso, ma va fatta con giudizio

Il 1° gennaio, infatti, è il giorno dei grandi propositi. Dei “da quest’anno basta a questo o a quello” che, di solito, durano lo spazio di un tramonto. Già il giorno dopo siamo lì pronti a sgarrare, “tanto mica farà male, una volta ogni tanto”. Solo che non è “ogni tanto”, ma “ogni spesso” e la bilancia è lì a condannarci. A proposito. Ti svelo un segreto. Sai che esiste un momento preciso nel giorno nel quale pesarsi? Altrimenti, il responso non vale.

In ogni caso, se la bilancia rivela che siamo ingrassati, corriamo ai ripari. E proviamo a perdere peso. Ognuno a modo suo, ma uno dei metodi per dimagrire è quello di andare a correre. Che va bene, ma bisogna farlo con giudizio. Sei un sedentario? Tranquillo, perché come passare dal divano a 30 minuti di corsa è un’impresa anche alla tua portata. Ti faccio vedere come.

Ecco come iniziare a correre se siamo dei sedentari da lungo tempo

Prima di tutto, probabilmente appartieni anche tu al popolo dei sedentari. Sappi che sei in buona compagnia. In Italia, si calcola che 1 persona su 3 non faccia nulla a livello di attività fisica. Unico sforzo è quello di alzarsi dal divano e aprire la credenza.

Quindi, se hai deciso di iniziare a correre, devi seguire delle regole. Lo so che sai correre. Hai imparato quando eri piccolo. Il che non vuol dire che, alla tua età e con quel peso, tu possa farlo senza conseguenze. Ti svelo la parola magica: gradualità. Che devi far tua sempre quando vai ad allenarti.

Come passare dal divano a 30 minuti di corsa si può fare

In pratica, ti sto dicendo che non devi metterti a correre fino a quando non hai più energie. O, il giorno dopo, sarai pieno di dolori. Con il rischio anche di farti male. Invece, devi iniziare a correre…camminando. So che ti sembra strano, ma è così. Fai 1,5 minuti di corsa e 1 minuto camminando. Ripetilo per dieci volte, tre volte a settimana.

Quella successiva, aumenta a 2,5 minuti, sempre con 1,5 di cammino. Poi sali a 4 con 2 di cammino. E man mano sali a 10 con 3 di camminata per 4 volte. A 15 con 3 di camminata per tre volte. A 20 con 2 di camminata per due volte. E, infine, a 30 minuti consecutivi. Così eviteremo patologia e potremo tornare in forma.