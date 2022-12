Svelata la dieta del 40enne Principe William: possiamo fare tutti come lui per mantenerci in forma!

Mantenersi in forma non è solo una questione estetica. Sappiamo bene quanto sia importante il movimento ma è anche fondamentale avere delle buone abitudini alimentari.

La dieta è spesso intesa come restrizione ma dovrebbe assumere il suo vero significato, cioè stile di vita.

Capire quale sia lo stile di vita migliore per la propria salute e per la linea è la chiave vincente.

Siamo sempre alla ricerca della formula magica per fare poca fatica e raggiungere il risultato, ma non esiste. Ci sono però dei segreti e degli accorgimenti che potremmo adottare.

Svelata la dieta del 40enne William d’Inghilterra ed i suoi segreti

La notizia è rimbalzata in rete immediatamente. La forma strepitosa del Principe si basa su alcune buone abitudini che ha rivelato lui stesso in occasione di un viaggio in Cornovaglia.

La cosa più sorprendente è che si tratta di trucchi alla portata di tutti. Anche i personaggi famosi adottano sistemi per mantenersi in forma e stare bene, proprio come tutti noi.

William ha confessato anche di aver mangiato un panino da fast food, sicuramente lontano dalle buone abitudini alimentari. Quindi il classico “sgarro” capita a tutti.

Ma le buone abitudini sono quelle quotidiane e ripetute, come ad esempio una sana prima colazione. Il Principe ha dichiarato di fare una prima colazione salata con uova e pane integrale tostato. Secondo i nutrizionisti questa scelta si rivela vincente. Le proteine infatti favoriscono il senso di sazietà e si riduce così l’assunzione di zuccheri. Bisogna evitare cibi particolarmente grassi o ricchi di sale come insaccati e formaggi stagionati. Semaforo verde a uova, salmone, formaggi freschi e prosciutto magro. Aiuteremo il nostro corpo a mettere su massa magra.

Cosa beve durante il giorno e cosa mangia la sera

William d’Inghilterra ha svelato di non bere caffè. Però sorseggia 3 tazze di tè durante l’arco della giornata. Un’abitudine che non deve essere relegata ad un britannico. Infatti il tè aiuta il metabolismo e fa bene al cuore ed alle funzioni celebrali.

Per quanto riguarda gli alcolici il Principe ha dichiarato di concedersi un bicchiere di vino rosso al giorno. Anche questa è una scelta vincente. Il vino rosso, se consumato con moderazione, favorisce la fluidificazione del sangue ed ha proprietà antinfiammatorie ed antimicotiche.

Gli spuntini di William durante la sua giornata sempre piena di impegni sono molto leggeri. Si accontenta di un frutto o di un biscotto al cioccolato. Per tenere sempre in allerta il metabolismo è bene mangiare qualcosa ogni 4 ore circa. Spezzare il digiuno aiuta a dimagrire.

La cena del Principe è leggera, un secondo e contorno concludono la sua giornata alimentare. Lo stesso dovrebbe essere anche per noi, evitando o riducendo al minimo i carboidrati che dovrebbero essere consumati preferibilmente a pranzo. Ecco svelata la dieta del 40enne William d’Inghilterra. Si tratta di seguire un’alimentazione corretta, abitudine da tenere a qualsiasi età.