Fermiamoci un attimo a pensare a quante volte utilizziamo un buon sugo al pomodoro per le nostre ricette.

Magari la prima cosa che c’è venuta in mente è un fumante piatto di pasta ricoperto di quella passata rossa che inonda la bocca con il suo inconfondibile gusto.

Oppure abbiamo immaginato una pizza, quell’impasto soffice e cosparso di pomodoro, mozzarella e ingredienti a piacere. O ancora le polpette immerse in un sugo caldo o qualsiasi altra ricetta preferita.

Il sugo di pomodoro è proprio un condimento jolly che serve a mille cose e di cui avere delle scorte in dispensa.

Tuttavia, non abbiamo sempre la possibilità di seguire la ricetta della nonna e di prepararlo in casa come da tradizione.

In questi casi, quindi, è necessario comprare un sugo pronto al pomodoro.

Ma quale scegliere? Qual è il migliore?

Andiamo a scoprirlo leggendo questo articolo.

Eletto miglior sugo pronto al pomodoro costa pochissimo ma è come quello fatto in casa

Magari per preparare e gustare il nostro cibo preferito abbiamo proprio bisogno di un delizioso sugo al pomodoro.

E magari non abbiamo tempo di preparalo in casa o non conosciamo la ricetta giusta.

Così, ci dirigiamo al supermercato nel reparto dedicato ai sughi pronti e cerchiamo di fare la nostra scelta.

Le alternative sono tantissime. Ci sono quelli con pomodorino, con l’aggiunta di basilico, senza soffritti, ecc.

Su cosa possiamo orientarci, allora, per avere anche un prodotto che ricordi il sugo che ci preparava la nonna?

Ad aiutarci a portare a termine la nostra missione ci pensa Altroconsumo che ha condotto una ricerca su 104 sughi pronti al pomodoro.

Tra questi, uno è stato proprio eletto miglior sugo pronto al pomodoro costa anche pochissimo ma è come quello fatto in casa.

Andiamo a scoprire qual è ma prima consigliamo ai nostri Lettori anche la classifica dei sughi pronti stilata da questo sito di indagine e valutazione.

Il migliore secondo questa indagine

Ad aver vinto la medaglia d’oro è il sugo pronto al pomodoro Coop, Polpa di pomodoro con basilico e cipolla, con il 66% di pomodoro e 30% di concentrato.

Il prezzo medio è definito a porzione ed è di 0,18 euro.

Inoltre, ciò che rende goloso questo sugo pronto è proprio l’aggiunta di basilico e cipolla, due ingredienti che nella ricetta tradizionale non possono proprio mancare.

Ma andiamo a scoprire il podio completo con altre tre alternative.

Il secondo posto

La medaglia d’argento vede un pari merito.

Ritroviamo il sugo pronto Agromonte, Salsa pronta di pomodorino ciliegino bio, con il 97% di pomodorino biologico delle terre siciliane.

Il suo prezzo medio a porzione è di 0,64 euro.

In questo caso, abbiamo un sugo preparato con una particolare tipologia di pomodoro che è il ciliegino, per molti più dolce del classico pomodoro.

Ma ritroviamo anche quello della Barilla, Bio basilico, con l’83% di pomodoro.

Il costo per porzione in questo caso è di 1,00 euro.

Dal suo nome scopriamo, poi, che è una salsa pronta con l’aggiunta di basilico e che utilizza prodotti biologici.

Il terzo posto

Infine, la medaglia di bronzo è andata al sugo pronto Esselunga, Sugo al basilico bio, con l’81% di polpa di pomodoro.

Il costo a porzione, poi, è di 0,80 euro.

Ulteriore approfondimento

