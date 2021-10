Ritorna (come la moda) la rubrica dedicata proprio alla passione di uomini e donne. E questa volta tratteremo l’argomento da un altro punto di vista. Cosa non mettersi per non essere out of fashion. Proprio come la frutta e la verdura, anche i capi hanno la loro stagionalità.

Però, nonostante le temperature si siano leggermente abbassate, si continua a stare bene. L’autunno piace a tutti proprio per questo motivo. E proprio perché il clima attualmente è a nostro favore, molte persone continuano ad utilizzare capi prettamente estivi. Siamo sicuri che i dettami della moda siano favorevoli? Ecco perché questi capi d’abbigliamento sono assolutamente da evitare in autunno perché fuori moda e con poco stile.

Gli shorts inguinali

Quest’estate abbiamo assistito al popolamento dei negozi di shorts veramente cortissimi. Belli da vedere e da indossare, specialmente per le donne coraggiose e intraprendenti, oltre che per le teenagers. Peccato però che si tratti di un capo prettamente estivo e che si continui ad indossarlo. Niente di più sbagliato.

Magari sarà capitato di vedere una persona con addosso shorts cortissimi, sneakers e giacca, e magari con un top. Assolutamente fuori moda nel periodo autunnale!

Piuttosto optiamo per shorts più lunghi di 8-10 centimetri con uno stivale lungo o anfibi, e se ci dovesse essere particolarmente freddo anche con i collant fantasiosi. Chiaramente, in questo caso la giacca starà benissimo.

I sandali

I sandali bassi ormai sono da mettere dentro la scarpiera. Sono ottimi per una passeggiata al lungomare o per un aperitivo a bordo piscina. Ma sicuramente non sono adatti all’autunno e a tutto ciò che concerne la vita in città. Basti pensare alla pioggia, alle pozzanghere o ai mezzi pubblici.

Se fa ancora caldo e si vuole far respirare il piede ancora per un po’, allora meglio optare per sandali più alti, con un piccolo plateau o con un piccolo tacco. E l’importante è che siano di colori alla moda come il nero, il marrone o il bordeaux. Di certo con i mocassini, anche aperti sul tallone, non si sbaglia mai.

Gioielli e accessori che ricordano l’estate

Accantoniamo anche i gioielli e gli accessori che riportino fantasie prettamente estive: conchiglie, stelle marine, timoni e così via. Ovviamente hanno poco stile in una stagione come l’autunno. Ma non solo nei gioielli e accessori, anche nell’abbigliamento. Meglio optare per gioielli e accessori che abbiano fantasie tipicamente autunnali come le foglie.

Ormai questi capi hanno fatto il loro corso durante il periodo estivo e devono essere superati, decisamente. Rispolveriamo i gilet e i maglioncini con le trecce che ormai sono un must have dell’autunno. Se proprio non possiamo fare a meno dei top, almeno scegliamo quelli in raso, seta, lanetta e corpetti che staranno davvero benissimo e saranno alla moda con la giacca.