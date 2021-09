La sola idea del sugo che bolle per ore nella pentola e del profumo che si espande per la casa mette il buonumore. Spesso, però, le giornate hanno ritmi frenetici e il tempo di preparare il pranzo e la cena è ben poco. In questi casi, qualche barattolo di sugo pronto in dispensa può letteralmente salvarci la giornata.

Il vantaggio dei sughi pronti è che basta ripassarli qualche minuto nel pentolino e possiamo subito condirci la pasta. Lo svantaggio è che molte volte sono preparati con additivi chimici che non fanno affatto bene alla salute.

Per orientare i consumatori verso la scelta migliore, Altroconsumo ha stilato una classifica dei migliori prodotti presenti sul mercato. Pochi acquistano questi sughi pronti ma sono i soli senza conservanti e additivi, dunque gli unici che possono definirsi salutari. Come spesso avviene, anche in questo caso rimarremo stupiti non vedendo comparire nella classifica molti dei marchi più venduti.

Le caratteristiche del sugo pronto buono come quello fatto in casa

Gli esperti di Altroconsumo sono molto attenti nel consigliare ai consumatori i prodotti migliori per qualità e per prezzo. Nel caso dei sughi pronti, hanno testato centinaia di prodotti sulla base di due parametri fondamentali. Il primo è la composizione degli ingredienti. È importante vedere quale olio viene usato (d’oliva, di palma, di girasole), se ci sono aromi naturali o non e, ovviamente, se sono presenti conservanti. Il secondo parametro è la proporzione in cui questi ingredienti sono presenti. A seconda della composizione, infatti, varierà l’apporto calorico del sugo. È importante leggere sull’etichetta la quantità di sale utilizzata, oltre che la quantità di grassi (specialmente saturi). Più bassi sono i livelli di sale e di grassi, migliore sarà la scelta. Sulla base di questi parametri, vediamo quali sono i prodotti migliori sugli scaffali dei supermercati.

Pochi acquistano questi sughi pronti ma sono i soli senza conservanti e additivi

Sul sito di Altroconsumo è possibile suddividere i sughi pronti per categorie (ragù, sugo semplice, pesto…). In questa sede, invece, prendiamo a riferimento la classifica generale, comprensiva di tutte le varietà di sugo. Al primo posto troviamo il Ragù alla Salsiccia a marchio Conad. Lo seguono sul podio il Pesto alla Genovese Baresa (marchio Lidl) e il Pesto alla Genovese Delizie dal Sole (marchio Eurospin). Continuiamo con la Polpa di Pomodoro, Basilico e Cipolla della Coop, il Pesto alla Genovese Conad, il Pesto alla Genovese Gustato (marchio MD). Poi la classifica continua (possiamo consultarla facilmente nel sito). Seguendola possiamo scegliere i sughi pronti migliori per la nostra salute.

