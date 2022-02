L’aria di primavera comincia a farsi sentire e quasi tutti noi aspettiamo trepidanti l’arrivo delle belle giornate all’insegna del primo sole. Probabilmente ancora più dell’estate, la stagione primaverile segna la fine del freddo inverno e ci accoglie con i suoi colori e il profumo dei fiori.

Le cene fuori, gli aperitivi all’aperto, le passeggiate sul lungomare e i weekend fuori. Ecco alcune delle attività da svolgere con il ritorno di questo periodo dell’anno, soprattutto i viaggi e le gite fuori porta.

Ma dove possiamo andare quest’anno, magari fuori dall’Italia e senza allontanarci troppo? I posti nel Mondo sono infiniti, ma gli appassionati di viaggi e turismo hanno pensato ad una meta particolare.

Una città che ha ricevuto un importantissimo riconoscimento e che ci stupirà con la sua arte e il suo stile di vita dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Ci riferiamo a Vienna, capitale dell’Austria e di cui avevamo già parlato in un precedente articolo a proposito dei suoi dolci deliziosi.

Molto vicina al nostro Stato, Vienna si distingue negli ultimi tempi per una serie di elementi che l’hanno portata sul podio di un’autorevole classifica. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Eletta città più sana del Mondo, secondo gli appassionati viaggiatori sarebbe la meta ideale per un weekend primaverile

La società inglese Lenstore stila ogni anno la classifica delle città più sane al Mondo e quest’anno occupa il primo posto proprio la capitale austriaca.

I parametri su cui si è basato l’Healthy Lifestyle Cities Report 2022 riguardano le condizioni di vita e la qualità dei servizi.

In primo luogo, gli esperti prendono in grande considerazione il benessere mentale e fisico. Infatti, Vienna gode di un buon sistema sanitario e rivolge una certa attenzione alla cura del corpo. Tra parchi e palestre, non mancano sicuramente le occasioni per praticare un po’ di attività fisica. Inoltre, l’acqua e l’aria pulita, oltre alla presenza di tantissimi parchi, la rendono sana e bella per gli occhi e per lo spirito.

Da non trascurare neppure l’ottima rete di trasporti pubblici e le diverse attività da svolgere anche all’aperto, specialmente con l’arrivo del bel tempo.

Lavoro, sicurezza e benessere a 360 gradi

Dal punto di vista industriale ed economico, negli ultimi anni sono sorte numerose imprese che hanno dato lavoro a tanti cittadini e non solo.

Un altro dato fondamentale riguarda poi la criminalità, i cui tassi risultano più bassi rispetto ad altre capitali europee.

Insomma, noi ci accontenteremmo di un solo weekend, ma sembra proprio che Vienna sia anche perfetta per viverci stabilmente. Eletta città più sana del Mondo, approfittiamone subito per una vacanza all’insegna del benessere.

Approfondimento

