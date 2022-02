La primavera si sta avvicinando e le temperature cominciano ad alzarsi in tutta Italia. Questo comporta un lento abbandono dei capi invernali come cappotti o giubbotti pesanti. Non è ancora tempo di riporre definitivamente i maglioni e le maglie ma si può cominciare ad uscire con i blazer.

Esistono dei capi d’abbigliamento perfetti per essere eleganti e di classe anche in primavera a qualsiasi età.

In molti associano la primavera con i colori pastello e, in generale, molto chiari ma in realtà non è ancora il caso di mettere via i colori scuri. Infatti, non rosa e azzurro ma questi 2 look di tendenza da portare durante la stagione più bella dell’anno.

Il tartan, diversi toni dei marroni e il nero possono ancora rivelarsi i protagonisti del guardaroba primaverile. Soprattutto nel periodo di transizione tra inverno e bella stagione.

Oggi si andranno ad esaminare due look perfetti per tutte le donne che ambiscono ad essere favolose senza troppo sforzo.

Non rosa e azzurro ma questi 2 look di tendenza perfetti anche a 60 anni susciteranno l’invidia generale in primavera

Una volta che le temperature si saranno alzate definitivamente si potrà uscire senza il cappotto. Sarà sufficiente indossare un maglione pesante in buon materiale come la lana o il cachemire.

Nei pomeriggi più miti non sarà necessario indossare un coprispalle. La mattina o la sera si potrà accompagnare con un trench o un cappotto leggero.

In abbinamento si potrà indossare una gonna svolazzante in stile maggiormente primaverile. Chi ama i fiori potrà osare una gonna con motivi floreali lunga a mezzo polpaccio.

Come scarpe, poi, ottimi gli stivali che andranno a proteggere la gamba dal freddo oppure un paio di sneakers.

Il contrasto che si andrà a creare tra gonna primaverile e maglione invernale sarà strepitoso e saprà rendere di classe tutte le donne.

In lana marrone tartan

Se proprio non si può fare a meno della giacca si potrà scegliere un blazer in tartan. A questo blazer abbinare una maglia dolcevita nero che sarà in grado di fare un buon contrasto con la giacca.

Per quanto riguarda la giacca sarà possibile utilizzarne anche di colori diversi, dai più ai meno sgargianti.

Un paio di jeans classici e delle sneakers completeranno il look da giorno ma anche da sera. Alla sera si potranno utilizzare delle décolleté o degli stivaletti più sofisticati.

Apparentemente semplice questo outfit potrà fare la differenza e attirare i complimenti di moltissime persone.