Il Carnevale è alle porte e la Pasqua sta per arrivare. Tra costumi, uova di cioccolato e colombe da mangiare, non dobbiamo dimenticare una cosa fondamentale: i viaggi.

I giorni di festa sono fatti per stare con i propri cari, ma anche per godersi qualche giorno di vacanza ed evadere dalla vita frenetica. Basta un weekend o anche una sola giornata, l’importante è uscire dal proprio guscio e andare alla scoperta della bellezza e del relax. Certo, se abbiamo la possibilità di fare un viaggio di una settimana, ancora meglio.

E così, la prima cosa che tutti facciamo prima di partire è pianificare il nostro giro turistico. Cosa vedere al mattino, quali attività fare al pomeriggio e persino dove andare a mangiare.

Abbiamo stabilito tutto nei minimi dettagli e non ci sfuggirà nulla. E la valigia? Siamo sicuri di essere stati altrettanto precisi e di non esagerare come al solito, portandoci dietro l’intero armadio?

Proprio così, perché l’errore più comune durante una vacanza è non saper scegliere cosa portare con sé e soprattutto come farlo. È per questo che Noi della Redazione abbiamo pensato ad alcune strategie per evitare ingombri e inutili mal di schiena.

Invece dei soliti valigioni ingombranti, ecco cosa dovremmo portare quando partiamo per un fine settimana o una gita fuori porta

Proprio di recente, i nostri esperti di viaggi e turismo hanno dato qualche consiglio su cosa mettere in valigia per un weekend in vacanza.

Oggi, invece, ci concentreremo su un altro dettaglio fondamentale, che non riguarda il contenuto ma il “contenitore”. Ecco che potremmo utilizzare delle borse o zaini appositi, specialmente se stiamo via due o tre giorni. Il trolley è certamente comodo, grazie alle ruote che permettono di trasportarlo (quasi) ovunque. Tuttavia, molte compagnie aeree accettano soltanto i modelli di piccole dimensioni, che non tutti possiedono. Potremmo acquistarne uno nuovo, ma se non abbiamo tempo e voglia, allora dobbiamo trovare un’alternativa.

Inoltre, questa piccola valigia potrebbe risultare scomoda se dobbiamo prendere treni o altri mezzi di trasporto pubblici. Pensiamo alle scale, ad esempio, da dover scendere e salire per raggiungere la metropolitana o la stazione di riferimento. Trasportare il nostro trolley con le ruote sarebbe facile se ci fosse l’ascensore, ma purtroppo non lo troviamo dappertutto.

Borse e zaini da viaggio

Esistono tantissimi tipi di borse da viaggio, tutto dipende dal tipo di vacanza che abbiamo scelto di fare.

Borsoni grandi e sportivi oppure di medie dimensioni e più eleganti. In ogni caso, suggeriamo di utilizzare la tracolla per equilibrare il peso su gran parte del corpo. Allo stesso modo, non dimentichiamoci dello zaino, utilissimo per le gite fuori porta.

Oltre al classico da scuola conservato nei meandri dei nostri armadi, ne troviamo tanti altri comodi, capienti e adatti alle partenze.

Per qualche idea sul tipo di borsone da acquistare, in questo articolo ne abbiamo elencati alcuni di varie marche disponibili in commercio. Sono disponibili nei negozi di sport e di accessori, non dovremo fare altro che scegliere il nostro preferito e prenotare la prossima vacanza.

Invece dei soliti valigioni ingombranti, potremmo utilizzare delle borse e tante altre valide alternative.