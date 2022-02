A torto consideriamo Vienna una città che offre solo musei famosi e splendidi monumenti. Certo la città è stata per tanto tempo la capitale di un impero e questo si vede. Possiamo dire che le strade di Vienna sono lastricate di storia, per riprendere un’espressione famosa. Ma Vienna non è solo questo. Ci sbagliamo a considerarla una città ingessata o un posto per vecchie signore. La città offre non solo arte e musica ma anche relax ai giovani, ai bambini o anche a chi ha solo voglia di fare shopping o di mangiare qualcosa di tipico. Ci muoveremo tra i quartieri della città alla ricerca di qualcosa di inedito.

Alla ricerca di relax e divertimento

Se si ama il relax il nostro posto è il Prater, il parco in cui i viennesi trascorrono il loro tempo libero. È il posto ideale per andare in bicicletta, per pattinare o per salire sulla ruota panoramica alta circa 65 metri, la vera attrazione del posto. È un posto sempre animato da persone di ogni età che si godono il verde della natura nel cuore della città. Con i bambini non possiamo trascurare il Wurstelprater una zona che è puro divertimento. Montagne russe, dinosauri e castelli gonfiabili li lasceranno senza fiato.

Se vogliamo fare shopping nelle strade di Sissi, la famosa imperatrice d’Austria, dobbiamo percorrere l’elegante Karntnerstrasse nel centro storico, dove ci sono i negozi più alla moda o quelli di più antica tradizione. Dobbiamo fare attenzione ai prezzi, però, che non sono proprio economici. Per acquisti meno convenzionali si possono frequentare i mercatini, abbastanza numerosi a Vienna. Il più famoso è il Naschmarkt in cui si può acquistare di tutto anche contrattando sul prezzo.

Non solo arte e musica ma anche relax e locali tipici in questa città europea che ha i dolci più buoni al Mondo

Per chi ama la buona tavola, nei dintorni di Vienna, in collina, ci sono locande tipiche dove è possibile mangiare abbondantemente senza spendere una cifra. Possiamo andare a Grinzig la località più famosa per questo genere di locali, dove mangiare una cena tipica a base di salumi e carne per finire con il classico strudel. E dove servono una bevanda tipica a base di vino e acqua.

È quasi obbligatorio a Vienna andare in un caffè o in una pasticceria perché i dolci sono veramente al top. Possiamo gustare la classica Sacher o la sua concorrente l’Imperial, torta quadrata con cioccolato al latte e pasta di mandorle, che pare fosse la preferita dell’imperatrice Sissi. Tra le due torte c’è da sempre una guerra in corso per decidere quale sia la migliore. Infine, come non godere di un concerto in una delle sale private del Palazzo Imperiale? La musica riesce ad affascinare tutti, non ha età ed è veramente trasversale.

