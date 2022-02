Incredibili opportunità per 255 diplomati e laureati in Regioni e Comuni da Nord e Sud di tutta Italia

Tanti italiani di tutte le età sono ancora alla ricerca di una professione stabile e ben remunerata.

La necessità di lavorare ha spinto molti giovani e non a trasferirsi dal Sud al Nord Italia, per proseguire gli studi o accettare un’offerta professionale. I cambiamenti portano sempre tante belle novità, ma non tutti desiderano restare lontani da casa propria. Infatti, dopo anni da fuori sede, sono tantissimi coloro che decidono di rientrare nelle loro terre d’origine.

Non solo da Nord a Sud, perché la necessità di trovare un lavoro spinge anche tanti cittadini del centro e del settentrione a trasferirsi altrove. Tuttavia, l’avvio dei concorsi pubblici sta portando alcuni cambiamenti e molti fuori sede hanno la possibilità di rientrare quantomeno nella Regione di provenienza. A questo proposito, abbiamo parlato recentemente del concorso alla Regione siciliana e della proroga dei termini di partecipazione.

Allo stesso modo, diverse amministrazioni comunali e regionali del Nord, Centro e Sud Italia hanno pubblicato numerosi bandi per assumere laureati e diplomati. Vediamo di quali si tratta e come partecipare alle selezioni prescelte per tornare finalmente a casa o, in ogni caso, trovare un ottimo impiego.

Incredibili opportunità per 255 diplomati e laureati in Regioni e Comuni da Nord a Sud di tutta Italia

La Gazzetta ufficiale dello scorso 22 febbraio ha riportato diversi bandi che potrebbero interessare ben 260 aspiranti concorsisti. Dato che abbiamo parlato del Sud, iniziamo proprio dalle selezioni nelle Pubbliche amministrazioni meridionali e saliamo a poco a poco verso il settentrione.

Partiamo dalla selezione presso la Regione Puglia, che ha previsto l’indizione del bando per 5 posti da specialista dei rapporti con i media. L’opportunità è a tempo pieno e indeterminato e la categoria professionale D è riservata ai laureati.

Proseguiamo con la Regione Basilicata che ricerca di 214 laureati e diplomati da inserire nei suoi uffici amministrativi e presso l’Agenzia regionale lavoro e apprendimento. Nel dettaglio, i posti saranno così suddivisi:

93 di categoria D e 30 di categoria C a tempo pieno e indeterminato presso la Regione Basilicata;

39 di categoria D e 32 di categoria C a tempo pieno e indeterminato presso la predetta Agenzia (il cui acronimo è ARLAB);

6 di categoria D e 14 di categoria C a tempo pieno e determinato presso l’ARLAB;

Dal centro al Nord

Incredibili opportunità per 255 diplomati e laureati, spostiamoci adesso verso il Centro per poi proseguire al Nord.

Il Comune di Marino ha indetto tre bandi di concorso per 16 unità così suddivise:

9 posti da istruttore amministrativo di categoria C;

6 posti di istruttore direttivo amministrativo contabile di categoria D;

1 posto di istruttore direttivo tecnico di categoria D.

Andiamo ora al Comune di Bologna che ha previsto l’assunzione per curricula a tempo determinato di:

5 figure di alta specializzazione, selezionati sulla base dei titoli e dell’esperienza professionale;

8 incarichi dirigenziali.

Concludiamo con il quinto ed ultimo concorso al Comune di Udine, attualmente alla ricerca di 7 funzionari specialisti contabili di categoria D.

