Eleganti e chic a 60 anni copiando lo stile di Moza bint Nasser, la sceicca influencer del Qatar

Moza bint Nasser, madre dell’attuale emiro del Qatar, è poco conosciuta in Occidente ma è una delle donne più eleganti al Mondo e una vera influencer in Medio Oriente, seguita su Instagram da più di un milione di follower. Ecco i suoi segreti di stile.

Moza bint Nasser è la seconda delle tre mogli di Hamad bin Khalifa al-Thani, il precedente emiro del Qatar. A 63 anni è ancora una donna molto potente che si occupa di politica e di affari ed è elegantissima. Ha fatto parlare molto di sé come invitata alle nozze del principe Hussein di Giordania, avvenimento in cui si è distinta per il suo stile inconfondibile. Il Times la considera una delle donne più influenti e più famose al Mondo. Si dice che sia stata lei a volere Al Jazeera, l’emittente televisiva che è diventata in breve un riferimento per il Mondo arabo e nel Mondo.

Accostarsi alla moda in modo libero e personale

Come si può conquistare lo stile di Moza bint Nasser? La sceicca riesce ad essere elegante e sensuale nonostante l’età e i limiti imposti dalla religione islamica, cosa non da poco. Potrebbe essere fonte di ispirazione per le donne over 60 che a volte si sentono inadeguate di fronte allo specchio per i cedimenti dell’età e non sanno come vestirsi.

Il modo di Moza di accostarsi alla moda è molto libero e personale. Preferisce non seguire le tendenze, ma creare il suo stile. Anche quando indossa abiti di stilisti famosi li adegua alle sue esigenze e alle regole rigorosissime della religione islamica. Niente spacchi o scolli, mai le braccia nude. Eppure riesce ugualmente ad essere glamour. Si concede abiti aderenti che valorizzano il suo fisico ancora sinuoso e indossa sempre il turbante al posto del velo, che le dona l’eleganza di una diva di altri tempi.

Eleganti e chic a 60 anni senza scoprire la più piccola parte del corpo

Al matrimonio del principe Hussein di Giordania è stata l’invitata più fotografata e sicuramente la più glamour senza scoprire la più piccola parte del corpo. Ha indossato due abiti di grande eleganza della Maison Valentino. Il primo, un abito in pizzo color crema con inserti metallici che Moza bint Nasser ha modificato allungando l’orlo ed eliminando le trasparenze.

Ha poi completato il look con orecchini e collier di diamanti. La seconda mise indossata per la sera è un abito svolazzante di un audace color verde acido. Anche qui è stato eliminato lo scollo profondo e aggiunte le maniche. Infine la vita è stata segnata da una cintura di smeraldi.

Usare la moda come antistress

Moza bint Nasser non segue le tendenze a tutti i costi. Nel suo guardaroba ci sono abiti di ieri e di oggi che lei mixa creando uno stile assolutamente personale. Ha rivelato di usare la moda come antidoto allo stress. Quando è stanca apre l’armadio e tira fuori i vestiti studiando nuove combinazioni o abbinamenti particolari che facciano risaltare la sua bellezza.

Fruga nei cassetti in cerca di accessori, cinture e foulard che usa per creare degli outfit unici. Alcune volte basta poco per personalizzare un look e apparire eleganti e chic a 60 anni proprio come Moza.