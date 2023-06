I climatizzatori migliori da acquistare per qualità, prezzo, rumore e consumi per combattere il caldo in casa

Durante taluni giorni d’estate, le temperature schizzano davvero alle stelle. Sopportare il caldo diventa davvero difficile e si sogna di trovare un po’ di refrigerio varcando la soglia di casa, salvo invece essere investiti da intense ondate di calore. Ed ecco che, non tollerando più tale afa, si fa largo l’idea di acquistare un climatizzatore per svoltare. Trattandosi di un acquisto di un certo valore, non si potrà prendere il primo che capita, ma servirà valutarne diversi aspetti. A fornirci suggerimenti in merito è ancora una volta un test di Altroconsumo che ci risulterà d’aiuto nella scelta.

Quando si cerca una soluzione per rinfrescare la propria casa è inevitabile pensare subito a un condizionatore o a un climatizzatore, due termini oggi usati indistintamente. Sono sempre più le persone che, ormai stanche di subire le alte temperature, propendono per l’acquisto di questo elettrodomestico in grado di abbassarle.

Una spesa impegnativa, poiché comporta i costi dell’oggetto, dell’installazione e dei consumi, dunque da valutare attentamente. Per i non addetti ai lavori scegliere il modello migliore sul mercato potrebbe non essere facile, perché si dovranno considerare diverse caratteristiche. Per orientarci tra i vari modelli e le loro caratteristiche, viene in nostro soccorso ancora una volta un test di Altroconsumo.

I climatizzatori migliori da acquistare della classifica di Altroconsumo per combattere il caldo in casa

Altroconsumo frequentemente effettua delle prove su prodotti di diversa natura per evidenziarne le caratteristiche e guidare nell’acquisto i consumatori. È così dunque che giunge a darne un giudizio e a sottolineare quelli ritenuti migliori. Un procedimento che ha interessato le creme solari, ma anche i climatizzatori. Per stilarne una classifica, hanno effettuato alcuni test di efficienza in laboratorio. Ne hanno valutato la capacità di raffreddamento e riscaldamento, trattandosi di dispositivi utili anche nella stagione invernale, in differenti condizioni climatiche esterne. Sotto analisi anche il rumore prodotto dalle unità interne ed esterne, d’altronde tutti tendiamo a preferire climatizzatori silenziosi. Altresì, non hanno trascurato i consumi e la versatilità delle diverse opzioni presenti nei differenti elettrodomestici.

Dopo aver esaminato questi fattori, dunque, Altroconsumo ha assegnato dei punteggi in base ai quali i climatizzatori si considerano di qualità ottima, buona, media e bassa. Di qualità buona al miglior prezzo:

Fujitsu ASYG12 KMCC/AOYG12 KMCC : 60 punti, prezzo 800 €, classe A++, consumi di 131,32 €, rumori delle due unità di 55 db e 65 db, con modalità silenziosa dell’unità esterna;

: 60 punti, prezzo 800 €, classe A++, consumi di 131,32 €, rumori delle due unità di 55 db e 65 db, con modalità silenziosa dell’unità esterna; Panasonic CS-FZ25WKE/CU-FZ25WKE : 60 punti, prezzo 500 €, classe A++, consumi di 122,45 €, rumori di 53 db e 64 db;

: 60 punti, prezzo 500 €, classe A++, consumi di 122,45 €, rumori di 53 db e 64 db; Samsung AR09RXWXCWKNEU/AR09RXWXCWKXEU : 63 punti, costo all’incirca poco più di 600 €, classe A++, consumo 132,58 €. Rumori di 54 db e 63 db;

: 63 punti, costo all’incirca poco più di 600 €, classe A++, consumo 132,58 €. Rumori di 54 db e 63 db; Mitsubishi electric MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF: 63 punti, prezzo poco meno di 800 € circa, classe A++, consumo 137,45 €. Rumore di 60 db e 64 db.

Di qualità buona e ritenuto Miglior Acquisto, il Mitsubishi electric MSZ-EF35VGK/MUZ-EF35VG: 68 punti, costo di circa 1.500 €, classe A+++, consumo di 192 €. Rumori di 60 db e 62 db.

Condizionatori di qualità ottima

Tra i climatizzatori migliori da acquistare secondo Altroconsumo di qualità ottima, le Migliori scelte Green:

Samsung AR09TXCAAWKNEU (Wind- Free elite) : 71 punti, da 1.000 euro circa, classe A+++, consumo 215,28 €. Rumori di 56 db e 59 db;

: 71 punti, da 1.000 euro circa, classe A+++, consumo 215,28 €. Rumori di 56 db e 59 db; Mitsubishi electric MSZ-EF25VGK/MUZ-EF25VG: 71 punti, costo medio poco più di 1.000 €, classe A+++, consumo 210 €. Rumori 58 db e 60 db.

Di qualità ottima i Migliori acquisti:

Daikin FTXM35R/RXM35R9 (perfera) : 71 punti, costo medio di poco superiore ai 900 €, classe A+++, consumo 203 €. Rumori 58 db e 61 db, con modalità silenziosa esterna;

: 71 punti, costo medio di poco superiore ai 900 €, classe A+++, consumo 203 €. Rumori 58 db e 61 db, con modalità silenziosa esterna; Daikin FTXM25R/RXM25R9 (perfera): 74 punti, costo medio inferiore agli 800 €, classe A+++, consumi 185,21 €. Rumori di 57 db e 58 db, con modalità silenziosa esterna.

Premiato come Miglior Acquisto e Migliore del test, di qualità ottima: LG F12MT NSM/F12MT U24 con 76 punti. Prezzo di 1.300 €, classe A+++, consumo di 214,34 €. Rumori di 60 db e 65 db con modalità silenziosa esterna.

Dunque, per combattere il caldo in casa i climatizzatori migliori da acquistare secondo Altroconsumo sarebbero questi. Come abbiamo visto tutti di classe energetica alta, il che farà risparmiare sulle bollette.