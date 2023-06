Piovono quattrini e baci appassionati per 4 segni zodiacali fortunati: ecco l’oroscopo dal 19 al 25 giugno

Ecco le previsioni dei segni zodiacali per la prossima settimana di giugno. Scopri chi sarà il più fortunato secondo le stelle e le belle novità che lo interesseranno in amore e sul lavoro.

Ogni settimana riscopriamo un nuovo appuntamento con l’oroscopo. Anche per quella che va dal 19 al 25 giugno 2023 le stelle non si fermano. Anzi, ci suggeriscono quali sono i segni per cui brilleranno più intensamente. Ce ne sono quattro, in particolare, che vedranno soldi e fortuna fioccare a dismisura. Per loro la passione si accenderà e il conto in banca si rimpinguerà sostanzialmente, grazie anche all’apporto dei pianeti.

Piovono quattrini e baci appassionati su Gemelli e Cancro

La settimana all’orizzonte è il momento in cui il pianeta Venere farà visita al segno del Leone. Non a tutti questo evento farà piacere, ma a due segni potrebbe regalare enormi soddisfazioni. Il primo di cui parliamo sono i Gemelli. Mercurio a favore renderà inarrestabili e pronti a risolvere ogni situazione in un batter d’occhio. Si godrà di una velocità di pensiero accelerata e di una dialettica fuori dal comune. Grazie a questi privilegi si potranno raggiungere gli obiettivi più disparati, senza che nessuno metta i bastoni tra le ruote. Venere porterà una ventata di aria fresca in amore, mentre giovedì e venerdì saranno i giorni più felici. L’unico neo lo rappresenta la Luna, che nel fine settimana non sarà particolarmente amica.

Al contrario, il satellite terrestre farà felici i nativi del Cancro, che potranno contare sul suo appoggio già da lunedì. Questa fortunata congiunzione porterà faville anche tra venerdì e domenica, quando il romanticismo salirà ai massimi livelli. Giove penserà invece al lato professionale, offrendo interessanti occasioni da sfruttare.

Leone rubacuori, Bilancia in ripresa!

L’appoggio del pianeta dell’amore darà al Leone il giusto impulso per lanciarsi in mille avventure amorose. Grazie a Venere i single avranno possibilità di fare nuove conoscenze, con alte probabilità di successo. Mercoledì e giovedì saranno i giorni propizi per alimentare la passione, con la Luna a favore. Non male anche le notizie a lavoro.

Piovono quattrini e baci appassionati anche sulla Bilancia, la cui situazione continua a migliorare. Dall’inizio dell’anno, quando gli episodi non andavano propriamente a favore, i progressi ci sono e si vedono. Lentamente ma in modo costante si stanno recuperando le energie perse. Grazie all’appoggio di Mercurio si avrà l’occasione per mostrare quanto si vale al proprio capo. Gioie anche dall’amore, che non si farà attendere e proporrà incontri emozionanti. Durante i primi due giorni della settimana la Luna potrebbe giocare qualche brutto scherzo, ma nulla che possa rovinare il periodo positivo.