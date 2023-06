Nascondere le braccia a tendina: ritorna per l’estate questa moda degli anni ’60 amata anche da Amal Clooney

Non vedi l’ora di sbarazzarti di colli caldi e avvolgenti? L’estate richiede di scoprire, almeno un po’, il décolleté. Come farlo con stile senza risultare volgari? Con questa tendenza moda che arriva direttamente dagli anni ’60.

Con la bella stagione torna finalmente il tempo delle bluse, dei top e degli abiti scollati. Quale scollatura scegliere? Un suggerimento ci arriva direttamente dalle passerelle che hanno visto il ritorno in grande stile di un classico della moda, una scollatura chic e sensuale famosa negli anni ’60, lo scollo alla Bardot. Amatissimo dall’attrice francese, è l’espressione di una sensualità raffinata e mai volgare adatta a ogni donna di ogni età.

Ritorna di moda per l’estate lo scollo alla Bardot

Lo scollo alla Bardot è una scollatura dritta che lascia le spalle scoperte in maniera più o meno accentuata. Nel mondo della moda qualcuno usa anche il termine scollo a barca, perché va da spalla a spalla con una leggera incurvatura che ricorda il fondo di un’imbarcazione. Oppure scollo off shoulders, con le spalle scoperte, perché scopre questa zona inaspettatamente sexy del corpo femminile.

Le celebrità ne vanno matte. Basta guardare i profili Instagram delle star per scoprire un’autentica passione declinata in tante sfumature diverse. C’è chi lascia appena intravedere le spalle e chi scende generosamente in basso scoprendo gran parte del décolleté. Dipende dalle scelte personali, ma anche dall’occasione e dal momento della giornata in cui si indossa un abito. La sera e le occasioni eleganti concedono di scoprire abbondantemente.

Piace ad Amal e non solo

Lo scollo Bardot piace moltissimo alle star che sanno come valorizzare la loro bellezza. Lo ha scelto Amal Clooney, l’affascinante avvocatessa moglie di George Clooney, per un elegantissimo abito da sera firmato Christian Dior, ma lo abbiamo visto indossare anche da Meghan Markle e Kate Middleton.

E non solo. Sul suo profilo Instagram, Dua Lipa indossa un seducente abito rosso da sera con scollo alla Bardot, mentre Tina Kunakey lo sceglie per un abito scuro dal taglio classico e molto sensuale.

Ecco come nascondere le braccia a tendina

Lo scollo alla Bardot è molto versatile e rappresenta il giusto compromesso per chi vuole scoprirsi ma non troppo. Infatti, se si vuole, si può dosare la scollatura e non mostrare troppo il décolleté. Inoltre questo tipo di scollo ha il pregio di coprire la parte alta delle braccia, quella che mostra di più i cedimenti dell’età. Le famose braccia a tendina che tanto affliggono le over 50 si possono sapientemente mascherare con lo scollo alla Bardot che fa scivolare il tessuto lungo le braccia.

Diventa così un ottimo stratagemma per chi non vuole rinunciare all’eleganza di un abito scollato. Gli stilisti sulle passerelle hanno adottato questa tipologia di scollo per gli abiti aderenti e drappeggiati, ma anche per maglie, bluse e top crop, aderenti ma anche larghi. E persino sulle camicie, in modo che ogni donna possa scegliere lo stile che preferisce. Nascondere le braccia a tendina sarà un gioco da ragazze.