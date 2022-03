Il passaggio di stagione dall’inverno alla primavera segna anche degli importanti cambiamenti a tavola. Oggi vedremo la ricetta di una torta che potremmo definire la regina della primavera. Veniamo da un lungo inverno, caratterizzato da dolci decisamente sostenuti, alle volte anche abbastanza pesanti. Tempo poco e ci tufferemo per mesi nella freschezza di gelati, torte gelato, macedonie con gelato e via dicendo. Chiuderemo il forno, mandandolo in pensione, dopo averlo pulito e ringraziato per le tante ore di compagnia nel freddo inverno. Lasciamoci dunque alle spalle i dolci invernali, dedicandoci invece a questa gustosa e già fresca torta primaverile.

Una vera e propria delizia che tanto piacerà ai bambini

La nostra torta di primavera è fatta con ingredienti molto semplici e non è per nulla impegnativa. Vediamo cosa ci serve per prepararla:

450 grammi di farina 0 0;

4 uova;

250 grammi di fragole;

3 limoni;

400 grammi di zucchero;

500 ml di panna fresca liquida;

100 grammi di burro;

150 ml di latte;

una bustina di lievito per torte;

zucchero a velo.

Eccola la torta primaverile perfetta con ingredienti stagionali e talmente buona da non durare fino a sera

Vediamo insieme la preparazione della torta, che potrebbe essere anche l’occasione per coinvolgere i nostri bambini:

la prima cosa da fare è la preparazione di una gelatina naturale, utilizzando le fragole e mettendole sul fuoco. Ricordiamoci di non usarle tutte perché una parte ci servirà anche per la guarnizione;

dopo averle cotte in un pentolino per una decina di minuti, trasferiamole in una nuova pentola in cui metteremo lo zucchero. Cuociamo a fiamma bassa, fino alla bollitura, cercando possibilmente di eliminare la “schiumetta” che si viene a formare. Lasciamo quindi che la nostra gelatina si raffreddi;

dedichiamoci ora all’impasto vero e proprio, mettendo in una terrina i tuorli delle uova e montandoli con lo zucchero fino a ottenere la classica crema;

aggiungiamo il burro, non freddo ma tiepido, il succo dei limoni, gli albumi che avremo montato a neve, il lievito e la farina mescolando delicatamente e cercando di non fare grumi;

prendiamo una teglia per torte, avendo cura di infarinarla e imburrarla;

inforniamo per una mezz’oretta a 180 °, sfornando poi e lasciando raffreddare;

è il momento di far bollire dell’acqua in un pentolino con la scorza del limone e circa tre cucchiai abbondanti di zucchero;

Ultimi passaggi:

nel frattempo, montiamo la panna insieme allo zucchero velo, mettendola in frigorifero;

tagliamo a metà le fragole rimaste, e cominciamo a sezionare la torta in strati, farcendola con la nostra crema, la bagna di limone e zucchero e dei pezzetti di fragole;

concludiamo, disponendo la gelatina sulla torta e decorando con le fragole rimaste.

Eccola la torta primaverile perfetta, che per i più golosi, potrebbe anche ospitare delle gocce di cioccolato in cima alla torta.

