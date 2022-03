Anche con un armadio senza fine spesso ci si ritrova a pensare di non avere nulla da indossare. La maglia che amavamo tanto abbinare su tutto di colpo non sembra stare bene con nulla. Eppure non c’è stato alcun cambiamento fisico che possa aver variato la vestibilità.

Delle volte si tratta soltanto di come percepiamo in quel momento il nostro corpo e la moda. Magari ci concentriamo troppo sulle modelle che indossano qualsiasi cosa con un’eleganza incredibile. Ma il problema non sta nei diversi tipi di fisico, spesso è solo negli abbinamenti.

Il problema principale quando si tratta di stile è proprio azzeccare gli abbinamenti. Anche se abbiamo capi e accessori evergreen che non possono mai mancare nell’armadio.

Ecco 5 errori di stile da evitare per essere sempre elegante, impeccabile e alla moda sia a 20 che a 50 anni

Oggi vedremo proprio come valorizzare la figura ed avere uno stile ricercato solo evitando degli errori comuni.

Attenzione alle camicie

La primavera è ormai alle porte e abbiamo abbandonato i cappotti e le giacche pesanti. Pian piano si stanno facendo largo le giacche di pelle e i camicioni primaverili da usare come soprabito. Bellissimi e versatili, sono adatti in molte occasioni. Però facciamo attenzione a cosa indossiamo sotto, il doppio colletto non è proprio bello da vedere. Utilizziamo una magliettina, meglio se con collo tondo, e sopra la camiciona a giacca.

Un’altra abitudine di molte donne è abbinare scarpe e pantaloni tono su tono. Soprattutto quando si vuole osare con qualche colore più acceso e vivace. Il problema però è che non sempre il punto di colore è esattamente lo stesso. Per evitare di avere troppe tonalità addosso allora buttiamoci sul nude o toni neutri. Non solo tacchi alti, focalizziamoci sulla punta che se stretta e affusolata slancia tutta la figura.

Ecopelle e finta pelle super alla moda, ma non esageriamo

È sicuramente il trend del momento, la pelle e la finta pelle sono tornati prepotentemente di moda. Però non esageriamo con un total look in pelle, non è per niente elegante e chic. Scegliamo solo un capo in ecopelle, o pantalone o giacca.

Un altro errore molto comune è indossare le magliette o le camicie fuori dai pantaloni paper bag. Sicuramente molto comodi anche grazie alla chiusura a sacchetto in vita con la cintura. Ma stanno bene solo con le t-shirt infilate dentro, altrimenti ci faranno la pancia.

Concludiamo con un ultimo errore assolutamente da evitare, troppi colori insieme. Finalmente l’abitudine di usare solo 2 colori diversi è stata sdoganata, certo. Ma non esageriamo, non abbiniamo più di 3 colori insieme. Come in tutte le cose, il troppo stroppia.

Quindi, ecco 5 errori di stile da evitare se vogliamo davvero portare il nostro look ad un altro livello. Non basta infatti scegliere i capi più alla moda per indossarli in modo elegante.

