Ripensare ad organizzare il nostro balcone e terrazzo in arrivo della primavera ci porterà molto impegno, ma anche molta soddisfazione. Sedie, tavoli e tendaggi vari saranno tra le nostre prime occupazioni. Ma anche pensare con cura a quali fiori e piante mettere non è qualcosa che dobbiamo trascurare. Infatti, saremo costretti ad eliminare alcuni fiori invernali, sfioriti o avvizziti, e rinnovare necessariamente con qualcosa di più adatto alla nuova stagione.

Colori e profumi in abbondanza

La nostra scelta potrebbe ricadere su fiori molto colorati e profumati, che si adattano a tutti gli ambienti esterni e che potranno fiorire fino all’estate inoltrata. Predisponiamo dunque una zona in cui vorremmo che ci allietassero con la loro fioritura e acquistiamo dei vasi adatti. Lasciamo anche uno spazio adatto ad ortaggi ed erbe aromatiche.

La Camelia potrebbe essere uno dei fiori più adatti per arredare il nostro balcone, perché si presta bene alla coltivazione in vaso. Coltivarla sarà molto facile, ma dovremmo avere delle piccole accortezze. Se viviamo in una zona molto fredda dobbiamo sapere che essa non resiste molto alle basse temperature, quindi saremo costretti a metterla in una zona soleggiata. Al contrario, non esponiamola alle temperature troppo elevate se viviamo in un paese del Sud, ma scegliamo una zona in ombra.

Per la fioritura primaverile consigliamo la Camellia japonica, che darà dei fiori bellissimi proprio in primavera. Con le prime fioriture dovremmo concimarla immediatamente e innaffiarla spesso.

3 fiori bellissimi e profumati da coltivare in vaso per decorare balconi e terrazzi in modo elegante questa primavera

Anche la peonia erbacea è una pianta adatta ad essere coltivata in vaso. Fiorirà a marzo e durerà fino all’estate inoltrata. Poiché non teme particolarmente il freddo, è coltivata anche in zone settentrionali del nostro paese, ma si dovrà avere cura dei boccioli. Infatti, potrebbero rimanere danneggiati dalle gelate e non fiorire mai.

La coltivazione in vaso ci permetterà di avere una certa facilitazione negli spostamenti da una parte all’altra del balcone, qualora non vivessimo in zone centrali del Paese. Infatti, anche la peonia non ama essere troppo esposta alle alte temperature e preferisce l’ombra.

Infine, la magnolia ha nella primavera il suo momento migliore per il rinvaso. Questo fiore può raggiungere dimensioni molto alte quindi la coltivazione in vaso riuscirà a contenerla. I suoi fiori sono molto apprezzati sia per i colori che per il profumo. Inoltre, è una pianta che resiste a smog e inquinamento, dona al contempo eleganza e brio e si è rivelata negli anni essere tra le più adatte per adornare balconi e terrazzi anche in città.

Ecco dunque 3 fiori bellissimi e profumati da coltivare e scegliere per avere un arredamento esterno confortevole e molto fine.