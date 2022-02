Chi non sogna di allontanarsi dalle scadenze e dagli impegni lavorativi e familiari almeno per qualche giorno? Senza aspettare l’arrivo dell’estate, in cui si potrà partire per destinazioni più lontane si potrebbe approfittare anche di un fine settimana.

Riprendere fiato durante il weekend darebbe la possibilità di tornare alle corse quotidiane con nuova energia. Chi ama camminare potrebbe quindi iscriversi ad una marcia organizzata da esperti del luogo. Sul territorio italiano vi sono infatti numerosi percorsi di trekking da intraprendere con o senza il supporto della guida. E sarebbero in molti a parteciparvi se solo sapessero quanti chilometri bisogna camminare per allungare la vita e regalarsi benessere. Anche chi è alle prime armi potrebbe allenarsi in modo da affrontare l’esperienza di una cammino a più tappe. I principianti potrebbe pertanto chiedersi se sia meglio camminare 3 quarti d’ora ogni giorno o più di 60 minuti 4 volte a settimana.

Sicuramente conta molto la costanza con cui ci si impegna a muoversi a piedi. E altrettanto importante macinare chilometri con le calzature più adatte per evitare l’insorgere di bolle e problemi alla schiena. Chi non ha l’allenamento per percorsi più lunghi ecco uno straordinario cammino di 3 giorni da fare a breve sul Sentiero della libertà.

Si tratta di un trekking che si snoda lungo 60 chilometri in 3 diverse tappe in Abruzzo. Il cammino parte da Sulmona (AQ), si conclude a Casoli (CH) e attraversa la Majella. Il breve viaggio offre l’occasione di ripercorrere le vie di fuga che i prigionieri hanno percorso durante la seconda guerra mondiale. L’associazione culturale “Il sentiero della libertà” organizza una marcia per ricordare la fuga di migliaia di italiani in lotta per l’indipendenza.

Ecco uno straordinario cammino di 3 giorni in Italia per ritrovare serenità tra piccoli borghi e natura incontaminata

Il Sentiero della libertà è uno dei suggestivi cammini che si possono intraprendere nel Parco della Majella. Anche quest’anno l’associazione culturale ha organizzato l’evento e ad ogni tappa possono partecipare un massimo di 100 persone.

È possibile inviare l’iscrizione sin da ora alla prima tappa del 3 aprile 2022. Per ricevere conferma dell’iscrizione è necessario versare una quota di partecipazione di 15 euro. Chi desidera percorrere l’intero cammino dovrà iscriversi ad ogni singola tappa ma potrà effettuare un unico versamento.

Per conoscere i dettagli della marcia e le norme di partecipazione si rinvia al portale dell’organizzazione “Il sentiero della libertà/Freedom Trail”.

