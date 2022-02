La presenza di un invalido all’interno del nucleo familiare spesso comporta un volume di spesa più alto del solito. Per rispondere ai bisogni speciali di un soggetto con disagio fisico e/o psichico si devono talvolta investire molti soldi.

Non tutti però hanno risorse economiche sufficienti per affrontare i costi che talvolta la disabilità comporta. Non a caso, spettano 240 euro a parenti e titolari di Legge 104 che pagano spese extra a condizione che effettuino pagamenti tracciabili.

È fondamentale infatti conservare e presentare un documento di pagamento attestante l’importo speso dal contribuente. Inoltre preme ricordare che almeno fino a giugno 2022 si possono ottenere 500 euro di contributi e non solo per coprire i costi dell’assistenza domiciliare. Oltre allo stipendio da erogare a badanti e addetti alla cura vi sono tante altre voci di spesa che pesano sul bilancio mensile.

In alcuni casi, inoltre, arrivano assegni di vario importo per 36 mesi ai parenti che assistono disabile. E possono richiedere tali benefici economici persino i familiari che non convivono con l’invalido. Allo stesso modo si possono ricevere cure gratis e rimborso spese se si posseggono alcuni particolari requisiti. Oltre al soggetto che ha diritto alla prestazione sanitaria anche all’accompagnatore verrà rimborsati i costi del viaggio e della permanenza in una struttura ricettiva. Fra le diverse prestazioni a carico dell’INAIL vi sono infatti quelle relative alle cure termali e ai soggiorni climatici.

Cure gratis e rimborso spese di viaggio e soggiorno per disabili e familiari accompagnatori che presentano questo certificato medico

I destinatari dei trattamenti idrofangali sono i titolari di rendita, i lavoratori inabili e quelli affetti da silicosi e asbestosi. Per sottoporsi a queste cure spesso s’impone la necessità di soggiornare in specifiche strutture.

Per fornire un sostengo economico ai pazienti con particolari affezioni l’INAIL paga i costi di spostamento e di soggiorno. Il ciclo di cure idrofangali dura 15 giorni, mentre il soggiorno climatico è di 20 giorni. Per ottenere il rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno negli alberghi convenzionati occorre inviare richiesta alla sede INAIL di appartenenza. Dovrà essere il medico curante a specificare le affezioni del paziente.

Alla domanda bisogna inoltre allegare un certificato medico che attesti la necessità di sottoporsi alla specifica prestazione sanitaria. Infine il dirigente medico dell’INAIL individuerà il trattamento terapeutico più indicato in base alla documentazione sanitaria pervenuta. Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso e sulle modalità di invio della richiesta si rimanda alla guida alle prestazioni INAIL.