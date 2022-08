L’estate è bella perché i fornelli restano spenti e si opta per ricette economiche e veloci da preparare. Questo è il classico esempio del risotto che andremo a vedere tra poco, con rucola e melone. Questi due alimenti sono particolarmente importanti per la nostra salute, sono fonti di vitamine e sali minerali. In special modo con il caldo è importante integrare questi nutrienti, che si vanno a perdere con la sudorazione.

L’importanza del melone

Parliamo di un alimento ricco di nutrienti. 100 g apportano solo 33 kcal. È ricco di vitamine quali la C ma anche molti antiossidanti. Anche la quantità in fibre è buona (0,7 g) e questo consente l’assorbimento di grassi e zuccheri. Sarebbe a favore della salute delle ossa perché ricco di potassio e servirebbe anche per tenere a bada la pressione. Inoltre ha un buon apporto di acqua e viene considerato un alimento ottimo per l’idratazione della pelle.

Ingredienti

Compresa quindi l’importanza dell’ingrediente principale di questa ricetta, vediamo quali altri ingredienti ci servono per 4 persone:

250 g di riso;

300 g di melone (già sbucciato);

80 g di fontina;

1 rametto di rucola;

500 ml di brodo (vegetale);

una cipolla;

vino bianco;

noce di burro;

sale, pepe ed olio.

Ecco un’idea originale di risotto light estivo molto semplice e veloce

Come primo passaggio andiamo ad eliminare i semini del melone, quindi lo puliamo. Una volta pulito lo andiamo a tagliare a cubetti. Dopo aver fatto questo, puliamo la cipolla e la tagliamo a fettine sottili. La lasciamo imbiondire in padella con un po’ di olio e burro. Aggiungiamo il melone e lo facciamo amalgamare per qualche minuto. A questo punto possiamo unire il riso. Lo tostiamo a fiamma alta e aggiungiamo il vino, aspettando che sfumi. Nel frattempo prepariamo il brodo vegetale e, una volta che il vino sarà quasi del tutto sfumato, aggiungiamo un po’ alla volta il brodo per far cucinare il riso.

Giriamo di tanto in tanto e aggiustiamo con sale e pepe, a piacere. Passato il tempo necessario di cottura, quando sarà cotto, mantechiamo con la fontina e possiamo anche aggiungere la rucola tagliata a pezzetti. Adesso il nostro risotto sarà pronto. Lasciamo riposare un po’ e sarà perfetto per essere servito. Va bene anche a temperatura ambiente. Ecco un’idea originale di risotto light estivo molto semplice e fresco, ottimo per il caldo delle ultime settimane.

Lettura consigliata