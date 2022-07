Il caldo ormai ci rende tutti più stanchi e con poca voglia di fare le cose. Ma soprattutto ciò che manca è la voglia di accendere i fornelli e stare ore a cucinare. Allo stesso tempo, però, non dobbiamo rinunciare a preparare un gustoso dolce o un secondo piatto particolare anche se leggero. Proprio per questo adesso andremo a vedere come fare una torta al cocco e cioccolato.

Il cocco

È un alimento ottimo per la salute, ricco di sali minerali, tra cui il manganese. Quest’ultimo è essenziale per la salute delle ossa e per rafforzare il sistema immunitario. Inoltre è povero di carboidrati e ricco di amminoacidi. Il cocco è molto versatile come alimento e si presta alla preparazione di diverse pietanze. Grazie anche ai suoi valori nutrizionali, può essere consumato tranquillamente per uno spuntino.

Ingredienti

Per la base serviranno:

50 g di fette biscottate;

30 g di cacao amaro;

15 g di olio di cocco;

2 cucchiai di xilitolo (dolcificante).

Per la farcitura invece occorre:

80 g di formaggio spalmabile light;

50 g di latte di cocco;

10 g di cocco rapè;

1 cucchiaio di dolcificante.

Da provare la ricetta di questo dolce al cucchiaio veloce, fresco e light

Possiamo passare adesso alla preparazione di questa ricetta. Come prima cosa andiamo a formare la base di fette biscottate. Le sbricioliamo e uniamo l’olio di cocco, il dolcificante e versiamo il cacao amaro. Amalgamiamo il tutto fino a quando non si saranno uniti bene gli ingredienti. A questo punto possiamo versare il composto in una teglia con cerniera. Andiamo a stendere ricoprendo bene i bordi. Possiamo passare alla crema.

Mettiamo il formaggio spalmabile all’interno di una ciotola e uniamo tutti gli ingredienti. Ci aiutiamo con una forchetta per spargere bene tutti gli ingredienti ed amalgamarli al formaggio. Versiamo la crema sulla base di fette biscottate e livelliamo per bene. Possiamo lasciarla così semplice o in alternativa possiamo aggiungere un topping di cioccolato fondente o burro d’arachidi. Mettiamo in frigorifero e serviamo quando la crema si sarà ben compattata.

Questo è un ottimo dolce fresco e molto sbrigativo da proporre. Inoltre potrebbe essere consumato tranquillamente anche da chi segue una dieta e non vuole sgarrare troppo. La cheesecake light potrebbe essere un’ottima soluzione e sostituzione alle classiche colazioni super caloriche. In questo modo andremo a consumare un dolce buono e con poche calorie, senza sentirci troppo in colpa. Diciamoci la verità, è assolutamente da provare la ricetta di questo dolce al cucchiaio veloce da preparare.

